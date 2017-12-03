أوراسكوم للتنمية: التعويم عزز جاذبية الاقتصاد للأجانب





أحمد علي ومنى عبدالباري

قال خالد بشار، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، إن جاذبية الاقتصاد المصري ارتفعت بشدة وإن أنظار المستثمرين الأجانب تتجه بقوة نحو الاقتصاد المصري وبشكل خاص عقب مرور عام من التعويم، والذي أظهر بوضوح أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح.

إلا أن بشارة يرى أن معدلات الفائدة السائدة بالسوق حاليا مرتفعة للغاية، ما انعكس على تكلفة التمويل، مطالبا بخفضها، لإتاحة الفرصة للمستثمرين والشركات لضخ مزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال كلمة بشارة بمؤتمر الرؤساء التنفيذين الذي تنظمهه جريدة المال على مدار يومين بالقاهرة، بحضور خبراء من كافة قطاعات الاقتصاد، لمناقشة وضع الاقتصاد المصري والاستثمار عقب مرور عام على التعويم.

ويقول بشارة إن الأعباء التمويلية وارتفاع سعر الفائدة كان له تداعيات سلبية على سوق المال أيضا، والشركات المدرجة بها، وكذلك الشركات الراغبة في إجراء عمليات قيد مزدوج.