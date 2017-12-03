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بورصة وشركات
الغزالي: من الصعب طرح إنبي بالربع الأول من 2018
الأحد 03 ديسمبر 2017 12:15 م
أشرف الغزالي 2
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أشرف الغزالي 2
أحمد علي - مني عبدالباري
توقع أشرف الغزالي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة "NI Capital"، عدم تنفيذ طرح 24% من أسهم شركة "إنبي" بالبورصة، خلال الربع الأول من 2018 المقبل.
وأضاف الغزالى، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع 2017، الذي تنظمه "المال. جي. تي. إم"، اليوم الأحد، أن البيروقراطية شديدة للغاية في إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات بالبورصة، مشددًا على ضرورة إيجاد آلية لسرعة تحويل الطروحات الحكومية المحتملة إلى خطوات تنفيذية ملموسة.
وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "NI Capital" للاستشارات المالية، أن شركته مستشار فني فقط للحكومة لكنها غير مسئولة عن إتخاذ قرار الطرح وتحديد الجدول الزمني.
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