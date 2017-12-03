الاستثمار العربي يسعى لتمويل احتياجات صغار المصنعين

بنك الاستثمار العربي 889

سهير محمد:



كشف هانى سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار العربى، أن مصرفه بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وشركة السويس للتنمية الصناعية، بغرض تدبير حزم تمويلية لتمكين صغار المصنعين من تملك الوحدات الصناعية وتجهيزها.



وأشار إلى أن البروتوكول يأتى فى إطار توجهات البنك للاهتمام بالمشروعات الناشئة والأفكار الجديدة، وخطة التوسع فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2018.



وقال فى تصريحات لـ «المال»، إن البنك مستمر فى التركيز على تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لقطاعات الطاقة والبنية الأساسية، والمساهمة فى تمويل مشروعات قناة السويس.



وعن أهم ملامح خطة البنك التوسعية، أوضح أن التوجهات الإستراتيجية للبنك ترتكز على 5 محاور رئيسية، تتمثل فى عمالة مدربة، ومنتجات البنك، والتوسع الجغرافى، ونظم المعلومات، والتواجد الإعلامى القوى، وتعزيز الوضع التنافسى فى السوق المصرية.



وقال إن إجمالى الودائع بالبنك سجلت 30 مليار جنيه، بزيادة 46 % عن العام الماضى، وبلغت محفظة القروض نحو 9,9 مليار جنيه، مضيفا أن صافى الإيرادات بلغت نحو 835 مليون جنيه، بزيادة قدرها 21 % عن العام السابق، وبلغ صافى الأرباح قبل الضرائب والمخصصات حتى 31 أكتوبر نحو 365 مليون جنيه، ومن المرجح ارتفاعها إلى 500 مليون جنيه، بنهاية العام الجارى.



وأشار إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصلت إلى 5.5 مليار جنيه، تمثل 40 % من إجمالى الائتمان، ويسعى البنك لزيادتها إلى %50 بنهاية العام المقبل.



وأكد استمرار خطة التوسع فى الفروع، ومن المقرر افتتاح 12 فرعا ليصل الإجمالى إلى 46 فرعا العام القادم، مع دعمها بنظم معلومات متطورة من شركة تيمنوس T24 لتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء.



كما أشار إلى قيام البنك بتوقيع عقدين جديدين مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة إجمالية 80 مليون جنيه، لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة، والقائمة بجميع المحافظات.



وقام البنك بتوقيع بروتوكول مع شركة مدينة دمياط للأثاث، للمشاركة فى مبادرة الدولة لإنشاء أول وأكبر منطقة صناعية متكاملة، ومتخصصة فى صناعة الأثاث والصناعات المكملة فى الشرق الأوسط، وتم تخصيص 2 مليار جنيه لتمويل تلك الصناعة، فى إطار خطة البنك للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



واضاف أن بنك الاستثمارالعربى، يعمل جاهدا على تطويرالمنتجات، وتعزيز ثقه العملاء، والمشاركة فى توعيتهم بكيفية استخدام المنتجات والخدمات المالية، والاستفادة منها، وأيضا التوسع فى شبكة فروع مقدمى الخدمات المالية، والاهتمام بإنشاء فروع صغيرة لتمويل المشاريع الصغيرة، وزيادة عدد الصرافات الألية، وكل الوسائل التى من شأنها توسيع شبكات إتاحة الخدمات المصرفية، لتفعيل فكرة الشمول المالى.



من جانب أخرى أكد أن طرح البنك فى البورصة ليس ضمن خطته الحالية، نافيا ما تردد عن سعى البنك للقيد بسوق الأوراق المالية.