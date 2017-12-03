الغزالي: 12 شركة حكومية قادرة على تغيير شكل البورصة

أشرف الغزالي 2



أحمد على - منى عبدالبارى



كشف أشرف الغزالي، الرئيس التنقيذي والعضو المنتدب بشركة NI Capital للاستشارات المالية، أن الحكومة تمتلك 12 شركة قادرة على تغيير شكل وحجم سوق المال خلال العامين المقبلين.



وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع 2017، أن حجم سوق المال المحلية لا يعكس قدرات الاقتصاد المحلي، مشيرا إلي أن نسبة تأثير البورصة من إجمالي الناتج المحلي مازالت ضعيفة.