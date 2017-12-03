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تأميـــن
اتحاد التأمين يطلق خطة لتوعية المجتمع بأهمية القطاع
الأحد 03 ديسمبر 2017 12:00 م
علاء الزهيري - اتحاد التأمين
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علاء الزهيري - اتحاد التأمين
أحمد علي - مني عبدالباري
كشف علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الاتحاد أعد خطة لتنمية وزيادة حجم قطاع التأمين عبر حملات توعية لأفراد المجتمع بأهمية القطاع، خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الزهيرى، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع 2017، الذي تنظمه "المال. جى. تى. إم"، اليوم الأحد، أن الاتحاد اتفق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق حملات تثقيفية وتوعية.
وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الأخير سينظم مؤتمر ترويجي يتضمن دعوة شركات تأمين دولية وبنوك لبحث الاستثمار في قطاع التأمين المحلي.
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