مجدى عزب: بيراميزا تستثمر 320 مليون جنيه محليا

بيراميزا للفنادق والقرى السياحية

أحمد على:



ترصد «بيراميزا للفنادق» استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة ستتجاوز قيمتها الإجمالية الـ320 مليون جنيه للمشروعات المحلية، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار للاستثمارات الخارجية.



يأتى ذلك عبر خطة توسعية واستثمارات جديدة تمثل إستراتيجية شركة بيراميزا للفنادق خلال العامين المقبلين، تمحورت حول التوسع فى «دبى» عن طريق إنهاء عمليات تجهيز وتشطيب فندق «بيراميزا دبى»، بالإضافة إلى عدد من المشروعات السكنية المحلية، أبرزها مشروعا «بالم فيو» و«تاون فيو».



وتقوم «بيراميزا للفنادق» بإنشاء عدة مشروعات سكنية وسياحية بخلاف «تاون فيو» و«بالم فيو»، هى مشروع إنشاء فندق سياحى «برادايس جاردن» ومشروع سياحى «باراديس جاردنز» وأخيرًا «باى فيو».



كشف مجدى عزب، رئيس مجلس إدارة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، أن تكلفة تجهيز وتشطيب فندق "بيراميزا دبي" ستصل إلى 10 ملايين دولار، موضحًا أن عمليات تشطيب الفندق مكلفة، بسبب ان العمليات ستكون على أحدث طراز من الفنادق.



وأضاف فى حديثه مع «المال» أن شركته ستمول عمليات تجهيز وتشطيب الفندق من مواردها الذاتية، مشيرًا إلى أن شركته قامت بسداد وتحويل نحو 3 ملايين دولار منها، خلال عام 2017 الجارى.



وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، أن شركته ستُغير المقاول العام القائم على تنفيذ مشروع فندق "بيراميزا – دبي" خلال الفترة الراهنة، مرجحًا انتهاء عمليات التنفيذ والتشطيب خلال 18 شهرًا.



يذكر أن "بيراميزا للفنادق" أعلنت نهاية العام الماضى عن دخولها مفاوضات مع البنك العربى الأفريقى بالإمارات من أجل الحصول على قرض قيمته 40 مليون درهم إماراتى بهدف تشطيب فندقها بدبى، إلا أن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح بسبب طلب البنك ضمانات مبالغًا فيها من وجهة نظر الشركة.



وفى سياق المشروعات المحلية، كشف عزب أن شركته ستنفذ مشروع «باى فيو» وهو مشروع سكنى سياحى يضم عددًا من العمارات السكنية بمنطقة سهل حشيش، بتكلفة إستثمارية ستصل إلى 150 مليون جنيه.



ويقام مشروع «باى فيو» على مساحة 45 ألف متر تقريبًا، فيما بلغت الاستثمارات التى ضخت حتى الآن بالمشروع نحو 47.432 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.



وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، أن شركته تنفذ مشروع «بالم فيو» بمدينة 6 أكتوبر، لافتًا إلى أن تكلفته الاستثمارية تصل لـ79.8 مليون جنيه، إذ يقام على مساحة 12.5 فدان ويضم 264 وحدة سكنية.



ولفت إلى أن شركته تنفذ مشروع «تاون فيو» والذى يضم 864 وحدة سكنية، بإجمالى تكلفة استثمارية تصل لـ 96.7 مليون جنيه، مشيرًا إلى اقتراب انتهاء عمليات الإنشاء الخاصة بذلك المشروع.



يُذكر أن «بيراميزا للفنادق» أعلنت عن بيع جميع وحدات مشروع «تاون فيو» والذى وصفته بأنه منخفض التكاليف.



وأشار إلى أن شركة "بيراميزا للمنتجعات السياحية" التابعة تقوم بإنشاء مشروع فندق سياحى بمنطقة "براديس جاردن"، فيما بلغت تكاليف الإنشاء حتى نهاية سبتمبر 2017 الماضى نحو 73.3 مليون جنيه.



فى سياق مواز، أرجع رئيس مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، ارتفاع صافى الأرباح الشركة %141 خلال الشهور التسعة المنتهية من عام 2017 الجارى، الى زيادة نسبة الإشغال بفنادق الشركة بالقاهرة وسهل حشيش.



وأظهرت نتائج أعمال «بيراميزا للفنادق» خلال الشهور التسعة المنتهية من 2017، تحقيقها صافى ربح 60.684 مليون جنيه مقارنة بـ25.140 ألف خلال الفترة نفسها من عام 2016 الماضى.