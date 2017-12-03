الشمس للإسكان تبدأ حزمة مشروعات بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه

شركة الشمس للإسكان

المال ـ خاص:



تخطط شركة «الشمس للإسكان والتعمير» للعمل على مجموعة من المشروعات خلال العام المقبل 2018، بتكلفة استثمارية تتجاوز الـ3 مليارات جنيه، ستمول بشكل تدريجى خلال سنوات التنفيذ التى تتراوح بين عامين و4 أعوام.



وتستهدف الشركة الارتفاع بارباحها بنهاية العام الجارى، بدعم من رفع اسعار البيع بنسبة %30، كما تبحث خلال الفترة الراهنة شراء مجموعة من الأراضى بمنطقة الساحل الشمالى، والبحر اﻷحمر ﻹنشاء مشروعات سياحية بنظام المشاركة.



حاورت «المال» محمود مغاورى، رئيس مجلس اﻹدارة بالشركة، والذى أكد أن شركته تتبنى إستراتيجية توسعية خلال العام المقبل من خلال العمل على عدد من المشروعات، وأبدى تفاؤلاً بالسوق العقارية خلال الفترة المقبلة مع التوقعات بسحب السيولة من الأوعية البنكية ليتم توظيفها بالعقارات، فى ضوء الانخفاض المرجح لأسعار الفائدة.



وكشف رئيس مجلس اﻹدارة، اعتزام شركته إنشاء 110 عمارات سكنية يتم البدء فيها خلال شهر فبراير المقبل، تُقام على مساحة 31 فدانا، بتكلفة تتجاوز الـ500 مليون جنيه، موضحًا ان مدة المشروع من المتوقع ألا تقل عن 4 سنوات من تاريخ البدء، بقيمة استثمارية مستهدفة تصل إلى 700 مليون جنيه.



وأضاف: كما تعمل الشركة على إنشاء مشروع إدارى تجارى على مساحة 13 فدانا، بتكلفة تبلغ مليار جنيه، موضحًا أن القيمة المستهدفة من ذلك المشروع لم تتضخ بعد، إذ سيتم بيع بعض المكاتب اﻹدارية، إضافة إلى عرض الجزء الآخر للإيجار.



وأوضح مغاورى أن مساحة المشروعين إجمالاً تبلغ 44 فدانا، وهى التى استردتها الشركة مؤخرًا من هيئة المجتمعات العمرانية، موضحًا أن تلك الارض تم استقطاعها منذ فترة كبيرة، ليصدر قرار مؤخرًا باستردادها مرة ثانية، ويُعد ذلك المشروع المرحلة الخامسة من مشروع جاردينيا شمس بالـ6 من أكتوبر.



وكانت الشركة قد أقامت طعنا لوقف وإلغاء وبطلان تنفيذ القرار الصادر من اللجنة الوزارية باستقطاع مساحة 44 فدانا من قطعة الأرض المخصصة لها بالمنطقة العمرانية الأولى، مع منح الشركة مهلة ستة أشهر لاستكمال التنفيذ على المساحة المتبقية بعد الاستقطاع، لحين صدور حكم نهائى فى الموضوع، وبالفعل تم الحكم لصالح الشركة.



فى سياق متصل كشف مغاورى عن اعتزام شركته إنشاء كومباوند متكامل بالعاصمة اﻹدارية الجديدة، ما بين مجموعة من الفيلات والعمارات السكنية إلى جانب مجموعة من الوحدات التجارية والإدارية مع مراعاة الجانب الترفيهى، موضحًا أن شركته لم ترصد حتى الوقت الراهن التكلفة الاستثمارية.



وأشار الى أن تكلفة شراء الأرض تصل إلى 750 مليون جنيه، ستمول بشكل تدريجى على خمس سنوات بنحو 150 مليونا كل عام، مشيرًا إلى أن شركته ستقوم بدفع قيمة 15 مليون جنيه قريبًا كجدية حجز ستمول ذاتيًا.



ولفت إلى شركته تقدمت للجهات المختصة والتى أبدت موافقتها بتقدم الشركة لشراء الأراضى، ومن المتوقع تقدم الشركة للشراء بشكل فعلى خلال شهر، مرجحا انتهاء الشركة من تنفيذ المشروع خلال عامين من تاريخ تسلم الأرض.



ومن ناحية أخرى أوضح رئيس مجلس اﻹدارة بـ«الشمس للإسكان والتعمير» أن شركته تستكمل أيضًا خلال العام المقبل إنشاء 26 عمارة بالمرحلة الرابعة من مشروع "جاردينا" شمس والخاصة باستكمال 106 وحدات سكنية من إجمالى 260 وحدة بـ26 عمارة سكنية.



وأضاف إن اجمالى العمارات السكنية بالـ4 مراحل الخاصة المشروع تبلغ 250 عمارة سكنية، تم الإنتهاء من 242 عمارة سكنية بمبيعات %85، ويتبقى استكمال الـ26 عمارة على أن تنتهى خلال النصف اﻷول من العام المقبل، موضحًا أن نسبة المبيعات فيها بلغت %40.



وأشار إلى أن تكلفة الـ26 عمارة سكنية ارتفعت لتصل 120 مليون جنيه مقارنة بـ 50 مليون كانت مقرره سابقًا.



قال مغاورى إن شركته تنتظر رد هيئة المجتمعات العمرانية فيما يتعلق بتطوير 103 أفدنة، بنظام المشاركة بتكلفة تقدر بمليار جنيه، متوقعًا أن يصدر الرد قريبًا ويتم بدء تنفيذ المشروع خلال العام المقبل، موضحًا أن نسبة الشراكة ستنقسم بنسبة %30 لشركته و%70 للمجتمعات العمرانية.



وأوضح أن جميع المشاريع التى تخطط الشركة لبدء العمل بها خلال العام المقبل، سيتم تمويل تكلفتها بشكل ذاتى من خلال السيولة المالية المتاحة لدى الشركة، إلى جانب احتمالية اللجوء لبيع جزء من الأراضى المملوكة للشركة بالـ6 من أكتوبر من 44 فدانا التى تم استردادها مؤخرًا.



وأشار إلى أن الشركة لديها أحقية بيع %25 من إجمالى أرض المشروع، وبالفعل ستعرض 20 قطعة للبيع، موضحا أن محفظة المديونيات المستحقة للشركة لدى العملاء تبلغ 350 مليون جنيه خلال الفترة الراهنة من المتوقع تحصيلها خلال 3 أو 4 سنوات.



وفيا يتعلق بسياسة الشركة التسعيرية، قال مغاورى إن شركته منذ التعويم تحافظ على مستوى بيع المتر، إلا أن التكلفة زادت بشكل كبير مؤخرًا مما دفع الشركة لرفع السعر خلال شهر أكتوبر المنقضى بـ%30 ليتراوح سعر المتر بين 5500 و6500 جنيه، و8000 بالأماكن على أطراف الاراضى.



ولفت مغاورى إلى بحث شركته عن أراض بالساحل الشمالى والبحر اﻷحمر، ﻹنشاء مشروعات سياحية بنظام المشاركة لتخفيف التكلفة على الشركة فى ظل عملها على عدد من المشروعات، موضحًا أن شركته خاضت تجربة السكن السياحى سابقًا بإنشاء 12 عمارة سكنية بالمنتزه باﻹسكندرية.



ولفت إلى هناك عدة عوامل تحول دون حصول شركته على أراضٍ بسهولة، يأتى على رأسها أن غالبية الأراضى تُعد ملك يد لعائلات وقبائل، ووجود منازعات بينهما، مشيرًا إلى أن شركته على تواصل دائم مع هيئة التنمية السياحية للحصول على أراض، ولفت إلى تطلع شركته للحصول أيضًا على أراضٍ بمنطقة العلمين لخوض التجربة.



قال مغاورى إن شركة "ريل مارك" للتسويق العقارى التى تشارك فيها «الشمس» بنسبة %30، بدأت عملها منذ مايو الماضى، موضحًا أن الشركة باعت منذ بدء عملها وحتى الفترة الراهنة بنحو 1.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تحصد صافى أرباح بنهاية العام الجارى بـ50 مليون جنيه، ما يمكن الشركة من تحصيل نحو 14 أو 13 مليون جنيه أرباحًا.



توقع مغاورى أن تستمر شركته فى حصد أرباح جيدة بنهاية العام الجارى نتيجة زيادة سعر بيع الوحدات خلال أكتوبر، وتستمر مستقبلاً، بدعم من استراتيجية الشركة التوسعية.



وأرجع ارتفاع ارباح الشركة خلال الـ9 شهور اﻷولى من العام الجارى، لقدرة الشركة فى السيطرة على التكلفة التى تتحملها بشكل ما، إضافة إلى تحصيل جزء من مستحقاتها لدى العملاء.



وارتفعت شركته بأرباحها خلال الـ9 شهور من يناير وحتى سبتمبر بنحو %28، لتصل إلى 48.5 مليون جنيه مقارنة بـ38 مليونا خلال الفترة المماثلة من العام المنقضى، وأظهرت القوائم المالية للشركة تراجع المبيعات لتصل إلى 84 مليون جنيه، مقارنة بـ 88 مليونًا، فيما تراجعت التكلفة لتصل إلى 26 مليونا مقارنة بـ35 مليون جنيه.



كما ارتفع بند اﻹيرادات اﻵخرى ليصل إلى 16.8 مليون جنيه مقارنة بـ 7.5 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة.



ويبلغ رأسمال الشمس للإسكان 121 مليون جنيه، موزعًا على 121 مليون سهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة القابضة للتشييد والبناء بنسبة %44.5، ومصر للتأمين بنسبة %15، ومصر لتأمينات الحياة بنسبة %13.5.