الإسكان تجهز لطرح قرعة أراض بالمدن الجديدة

- مدبولي: الطرح بالشيخ زايد الجديدة وامتدادات 6 أكتوبر والعبور الجديدة



بدور إبراهيم



كلف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة تجهيز عدد كبير من قطع الأراضي لطرحها بنظام القرعة للمواطنين.



وأشار الوزير، خلال اجتماع عقده لمتابعة المشروعات المنفذة بالمدن الجديدة، إلى أنه من المقرر أن تضم القرعة الجديدة، أراضي في مدن الشيخ زايد، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، وامتدادات 6 أكتوبر، وعدد من مدن الصعيد الجديدة.



وكلف الوزير مسئولي الهيئة بسرعة التنسيق مع مسئولي صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، لطرح وحدات الإسكان الاجتماعي للحجز بمدينتي غرب قنا، وغرب أسيوط "ناصر"، خاصة بعد أن تم الإعلان عن فتح باب الحجز لمشروع "سكن مصر" بالمدينتين.



وخلال متابعة وزير الإسكان لملف النقل الجماعي الداخلي بالمدن الجديدة، أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، أنه تم الإعلان منذ أيام، عن شراء 150 أتوبيساً لتشغيلها بالمدن الجديدة، خاصة بالمدن التي بها كثافة سكانية بالإسكان الاجتماعي، مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وبدر، وتقدمت عدد من الشركات لشراء الكراسات، وشدد وزير الإسكان على أن ملف النقل الجماعي الداخلي والخارجي بالمدن الجديدة أحد أهم الملفات التي تعمل الوزارة حالياً على إنجازها.



وطلب مدبولي، بتكثيف العمل بمنطقة الكورنيش بمدينة العلمين الجديدة، بحيث يتم الانتهاء من 7 كم بالكورنيش، وكذا منطقة المطاعم والكافيهات في الصيف المقبل، بالإضافة إلى البدء في الأبراج الشاطئية.



وصرح وزير الإسكان بأن الوزارة تم تكليفها بإنشاء مدينة بئر العبد الجديدة، بسيناء، وستبدأ هيئة التخطيط العمراني علي الفور أعمال تخطيط المدينة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تضم المدينة منطقة صناعية، وأخرى سكنية، إضافة إلي الخدمات التي يحتاجها السكان.



وطالب مدبولى بسرعة تخطيط منطقتين بمدينة العبور الجديدة لتنفيذ وحدات بمشروعي "سكن مصر" و"دار مصر" بالمدينة، وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح إلى أن هناك 11 ألف فدان بالمدينة، ستبدأ خلال أيام 4 شركات أعمال الطرق والمرافق بها، تمهيداً لطرح أراض بها بنظام القرعة، وكذا تنفيذ وحدات "سكن مصر" و"دار مصر".



وكلف وزير الإسكان بسرعة بدء تنفيذ المباني الخدمية بالحي السكني الذى تشرف عليه الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأعلن ممدوح أنه سيتم إسناد الأعمال لشركات المقاولات خلال أيام، وتم الاتفاق مع عدد من المدارس الخاصة علي أسعار الأراضي بالحي السكني، وسيتم التعاقد معها قربياً لبدء التنفيذ.



وأعلن ممدوح، أنه سيتم تشغيل أحد اتجاهي كوبري جهينة بمدينة 6 أكتوبر خلال 10 أيام، وهو الاتجاه القادم من الطريق الصحراوي لطريق الواحات، ومع بداية العام الجديد سيتم تشغيل الاتجاه الآخر، مشيراً إلى أن كوبري محمد نجيب بمدينة القاهرة الجديدة سيتم تشغيله أيضاً بداية العام.