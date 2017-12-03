القاضي: خطة للتحول الرقمى بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعى

حوار وزير الاتصالات

❏ %16.5 معدل نمو القطاع خلال العام الحالى.. وارتفاع مساهمته فى الناتج الإجمالى إلى %3.5

❏ افتتاح منطقتى «بنى سويف» و«السادات» التكنولوجيتين فى «كايرو آى سى تى»

❏ تدشين أول مركز إقليمى للإبداع مع الأمم المتحدة

❏ عقد اجتماع مجلس وزارء الاتصالات العرب على هامش المعرض.. وحضور للوزيرين القبرصى واليونانى

❏ تنفيذ مشروع التأشيرة الإلكترونية بالتنسيق مع «الأعلى للسياحة»

❏ مفاوضات مع شركات عالمية لبناء مراكز «داتا سنتر»

❏ بدء مد كابلات الألياف الضوئية لمنازل العملاء والمبانى الجديدة

❏ ميكنة 52 قاعدة بيانات حكومية..وننتظر توقيع عقود تخصيص أرض «مدينة المعرفة»

❏ تغطية 7800 كليو متر طرق بخدمات الاتصالات بأسلوب «sharing»

❏ المواطن لن يشعر بتحسن الخدمة إطلاقا لأن طموحاته كبيرة



محمود جمال - سمية كمال



تتبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إستراتيجية فعالة لتسريع التحول إلى المجتمع الرقمى خلال العامين المقبلين، ترتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعى وتطبيقات إنترنت الأشياء، بالتزامن مع استكمال خطة تحديث شبكة البنية التحتية للقطاع، وتوصيل شبكة كابلات الألياف الضوئية إلى منازل العملاء، واستكمال مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة ، ودعم رواد الأعمال.



وكشف المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، عن تفاصيل الخطة المستقبلية للوزارة، ومنها افتتاح منطقتين تكنولوجيتين جديدتين فى منطقتى«بنى سويف» و«السادات» التكنولوجيتين قبل نهاية العام الحالى، بناء على تكليفات الرئيس، وإنشاء أول مركز إقليمى لدعم المطورين فى أفريقيا بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة ، والارتقاء بمستوى جودة خدمات الاتصالات للعملاء قبل طرح تراخيص الجيل الخامس للاتصالات «G5.



وقال - فى حوار لـ «المال» - إن وزارته تسعى خلال العام المقبل إلى الحفاظ على نفس معدل النمو المحقق فى 2017 والبالغ %16.5.. وإلى نص الحوار.



المال: ما هى إستراتيجية الوزارة خلال العام المقبل؟



القاضى: تستهدف الاتصالات التحول كليا إلى المجتمع والاقتصاد الرقمى، فمصر تشهد حاليا تحولا كبيرا يجب أن يواكبه ميكنة خدمات الوزارات والهيئات الحكومية التى تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين والعاملين بها، بهدف تسريع عملية التحول.



لذلك تؤمن «الوزارة» بأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لا يعنى التحرك من مكان لآخر فحسب، بل تغيير نمط وأسلوب العاملين بحيث يصبحوا قادرين على التعامل مع الجماهير بطرق جديدة تماما.



وتسعى الوزارة أيضا إلى تفعيل دور مصر فى استثمارات مراكز «الداتا سنتر» عبر استغلال موقعها الجغرافى المميز والاستفادة من مرور 17 كابلا بحريا للإنترنت، عبر الأراضى المصرية، وبالتالى جعلها مركز محورى للصناعة إقليميا وعالميا، وتجرى الاتصالات حاليا مفاوضات مكثفة مع أكثر من شركة عالمية لبناء مراكز بيانات عملاقة بالسوق المحلية، وبالأخص فى المناطق التكنولوجية الجديدة.



ومن المعروف أن «نكست فن كلاود» وقعت فى مارس الماضى مذكرة تفاهم مع شركة «واحات السيليكون» لإدارة وتشغيل المناطق التكنولوجية الجديدة، لإنشاء مجمع مراكز بيانات عملاقة فى منطقة برج العرب، على مساحة 60 ألف متر باستثمارات 45 مليون يورو، ومن المقرر افتتاحه بداية 2018 حسبما أعلن ناجى أنيس، نائب الرئيس التنفيذى للشركة العالمية فى تصريحات سابقة.



كما تركز أيضاً على تشجيع الإبداع وريادة الأعمال، عبر زيادة عدد المستفيدين من المبادرة الرئاسية المعروفة باسم «رواد تكنولوجيا المستقبل»، فقد قدمت الوزارة تجربة ناجحة فى تنفيذ مراحل المبادرة وتسعى إلى البناء عليها وتوسيع نطاق الشرائح المستهدفة من التدريب، مثل الأطفال على برامج النظم المدمجة، وتطبيقات علوم المستقبل وتقنيات الذكاء الاصطناعى بما فى ذلك أجهزة الروبوتات.



يشار إلى أن المستفيدين من مبادرة «رواد التكنولوجيا» هم طلاب الجامعات (فى السنة الثالثة والرابعة) والخريجون منذ عام 2006 سواء من العاملين فى القطاع أو الباحثين عن فرص عمل أو من أعضاء هيئة التدريس بكليات الحاسبات والمعلومات والهندسة فى تخصصات الاتصالات والحاسب الآلى.



ومن المتوقع تفوق صناعة الروبوتات على صناعة السيارات عالميا تحت شعار «the next IS future» خلال 5 - 10 سنوات، لما تمثله من نقلة نوعية كبيرة على صعيد تنظيم التعاملات بين الأفراد من جهة، وبينهم وبين الدولة كمقدم للخدمة ، ومع التطورات التكنولوجية المتلاحقة يمكن اختصار المدة إلى عامين فقط.



ففى المستقبل القريب، سيتمكن قائد السيارة من التحدث إليها مباشرة وتوجيه أوامر تتعلق بالجهة محطة الوصول، والموعد المناسب، وأسباب الزيارة ، وبعد انتهاء الرحلة تقوم السيارة تلقائيا بركن نفسها، وهنا يظهر دور تكنولوجيا إنترنت الأشياء «IOT» فى توصيل الأشياء والأجهزة بعضها البعض ، ولعل البعض يعتقد أن ذلك نوعا من الخيال العلمى ، إلا أنه أصبح حقيقة ملموسة.



وتوجد اتجاهات مستقبلية تشير إلى إمكانية تركيب عدسات لاصقة متصلة بالإنترنت، على غرار دور الفنان محمد سعد فى فليم «اللمبى 8 جيجا» ، على أن تتحكم هذه العدسات فى إضاءة الأنوار والتحكم فى حركة الستائر ، لذلك فإنه يجب التفكير جيدا فى كيفية تغيير حياتنا إلى الأفضل.



وتضم السوق المصرية على 5 شركات عالمية تعمل فى مجال النظم المدمجة، ومنها «فاليو» الفرنسية ، و«SQ» الألمانية ، وتعمل على تأهيل الكوادر بها من خلال السفر للخارج ، وبالتالى فالوزارة تسعى إلى دعم الشباب لتوطين التكنولوجيا محليا.



وستلعب البنية الأساسية للقطاع بعد استكمال مراحل تطويرها دورا رئيسيا، لاسيما بعد إطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات «»4G ، وبدء المشغلين فى مد كابلات الألياف الضوئية ( FIBER OPTIC ) لمنازل العملاء ، والمبانى ، فكل المدن الجديدة التى سيتم إنشاؤها ستكون مزودة بكابلات «الفايبر».



أما المدن القديمة فسيتم التعامل معها عبر تنفيذ خطة إحلال وتجديد شبكة الخطوط الأرضية النحاسية بكابلات الألياف ، إلا أن التنفيذ سيستغرق فترة طويلة، خاصة وأن هذه الكابلات مدفونة على أعماق تحت طبقات الأرض وليس فى مواسير.



المال: كيف ستشارك الوزارة فى معرض ومؤتمر «كايرو آى سى تى»؟



القاضى: سيتم عرض نتائج التكليفات الرئاسية التى أنجزتها الوزارة خلال العام الماضى، وفاقت التوقعات، ومن المقرر افتتاح منطقتين تكنولوجيتين جديتين فى مدينتى «السادات» و«بنى سويف» عبر الفيديو كونفراس.



يذكر أن الحكومة تخطط لإنشاء قرى ذكية، فى 7 مدن، هى: برج العرب، والسادات، وأسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسوان، وبنى سويف، والإسماعيلية، باستثمارات 24 مليار جنيه ، وتخضع إدارتها إلى شركة قابضة، تسمى بـ «واحات السيليكون» أسستها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، خلال العام الماضى، برأسمال مليار جنيه، وتساهم فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويصل سعر إيجار المتر فى «أسيوط»، و«برج العرب» إلى 80 جنيهًا دون تشطيب، و100 جنيه كامل التشطيب، و120 جنيهًا للمفروش.



بالإضافة إلى طرح أول هاتف محمول مصرى أنتجته شركة «سيكو مصر» للإلكترونيات بمصنعها فى مدينة أسيوط التكنولوجية، وسينتج المصنع أيضا أجهزة الحاسبات اللوحية «التابلت» والحاسبات الشخصية «اللاب توب» و«الأجهزة المنزلية» home appliance «ومنها السويتشات.



وسيتم الإعلان أيضا عن بدء سريان الحوافز الضريبية والتسهيلات الجمركية المنصوص عليها فى بنود قانون الاستثمار الجديد، على 3 مناطق تكنولوجية هى منطقة تكنولوجيا المعادى ، و» أسيوط «و» برج العرب «التكنولوجيتين، وستنضم إليها لاحقا كل من منطقتى» السادات «و» بنى سويف «، وهذا يعتبر أول تطبيق فعلى لبنود قانون الاستثمار ، وأحد الإنجازات غير المسبوقة للوزارة خلال المرحلة الماضية.



وتعتزم الوزارة تأسيس مركز «إبداع» وريادة أعمال إقليمى بالتعاون مع الأمم المتحدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأخيرة على هامش مؤتمر الشباب الذى عقد منذ أسابيع فى شرم الشيخ ، فقد أسند الرئيس السيسى تكليفا للوزارة آنذاك بالتنسيق مع جهات أخرى ، وتفاضل «الاتصالات» حاليا بين إنشائه فى منطقة تكنولوجيا المعادى، أو القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر.



وهذا المركز المرتقب سيخدم المبدعين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الأفكار من مصر والدول الأفريقية كمرحلة أولى ، تنضم إليها دول الشرق الأوسط لاحقا.



المال: ما هو معدل نمو القطاع الحالى والمستهدف؟



القاضى: بلغت نسبة النمو 16.5 % مضافا إليها نشاط تصميم الإلكترونيات، وخلال العام الجديد نستهدف الحفاظ على نفس معدل النمو، خاصة وأن هذه الأرقام تم تحقيقها قبل تعويم الجنيه.



وطبقا لمؤشرات وزارة التخطيط ، فإن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج القومى الإجمالى ارتفع من 3.2 % إلى 3.5 % ، لذلك يحتل القطاع المركز الثانى بين قطاعات الدولة بعد السياحة.



المال: كم يبلغ عدد الوزارء العرب والأفارقة والأجانب المشاركين فى دورة العام الحالى؟



القاضى: وزيرا الاتصالات القبرصى واليونانى أكدا حضورهما ، فضلا عن مجموعة من وزارء الاتصالات العرب وسيتم على هامش المعرض، عقد اجتماع مجلس وزارء الاتصالات العرب.



وسيشارك أيضا هولين زاو الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات «ITU» ، بالتزامن مع الإعلان عن إستراتيجية مصر للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة «الأونكتاد».



المال: ما هى فكرة مشروع الفيزا الإلكترونية «E-VISA»؟



القاضى: سيطلق الرئيس السيسى المشروع رسميا خلال المعرض ، وهى متاحة للسائحين الوافدين إلى مصر، اختصارا للوقت والجهد، فبدلا من الذهاب إلى مقار السفارات للحصول على تأشيرة الدخول للبلاد ، سيتم تقديم طلب «أونلاين» عبر شبكة الإنترنت ، ويحصل الأجنبى على فيزا تسمح له بالزياة من مختلف المنافذ.



وتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسياحة، بناء على تكليفات الرئيس.



المال: إلى أين توصلت الاتصالات بشأن ميكنة الوزارات ضمن مشروع بناء قواعد البيانات المتكاملة؟



القاضى: انتهت الوزارة من جمع وتحديث 52 قاعدة بيانات تابعة لجهات ومؤسسات حكومية، مقارنة بـ 34 سابقا ، فلا يمكن بناء مجتمع رقمى من دون قواعد بيانات مدققة.



المال: ماذا عن تطورات العمل فى مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة؟



القاضى: ننتظر توقيع العقود النهائية الخاصة بتخصيص قطعة الأرض التى سينفذ عليها المشروع، بعد الانتهاء من إعداد الرسومات والتصميات الهندسية بالكامل ، ونحاول التواصل مع اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة لإبرامها على هامش المعرض.



يشار إلى أن 3 شركات محلية وأجنبية، كانت قد تقدمت بتصاميم مبدئية لمدينة المعرفة المقرر تدشينها فى العاصمة الإدارية إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى «Scott Brownrigg» و«Mott MacDonald Group» البريطانيتين و«MK Consulting Engineers» المصرية، وسيقام المشروع على مساحة 300 فدان، وستضم فندقين 5 نجوم، ومدارس لتعليم فنون تصميم البرمجيات، منها «الجرافيكس» و«الأتوكتاد»، بجانب حضانات تكنولوجية لرعاية رواد الأعمال ومطورى التطبيقات.



المال: متى تدرس الوزارة طرح تراخيص الجيل الخامس للاتصالات على المشغلين ضمن رؤيتها لضخ استثمارات جديدة بالقطاع؟



القاضى: نهتم حاليا بتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين ، والعمل على استكمال باقى مراحل تراخيص خدمات «4G» والتى تم وضعها بناء على خارطة طريق وجدول زمنى متفق عليه مسبقا بين الشركات وجهاز تنظيم الاتصالات.



ونركز على تغطية نحو 7800 كليو متر مربع من الطرق والمحاور الرئيسية، ضمن المشروع القومى للطرق بينها طريق «الضبعة» و«سيوة» بخدمات الاتصالات بنظام المشاركة بين محطات أبراج الشركات «sharing».



يذكر أن شركات الاتصالات الأربع العاملة بالسوق المحلية «المصرية للاتصالات»و«فودافون» و«أورنج» و«اتصالات» حصلت على تراخيص الجيل الرابع للاتصالات «4G» خلال العام الماضى، وسددت كامل قيمتها البالغة 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه، إلى جهاز تنظيم الاتصالات ، ثم حصلت على خطابات تخصيص نحو 40 ميجاهرتز ترددات فى يونيو الماضى ، وبدأت تشغيل الخدمة رسميا فى 29 سبتمبر الماضى.



المال: لماذا لا يشعر المواطن بتحسن خدمات الاتصالات والإنترنت رغم إطلاق خدمات «4G» وتحديث شبكة البنية التحتية للقطاع؟



القاضى: لن يشعر المواطن بالتحسن أبدا، لأن احتياجاته أكثر من المطلوب إلا أننا نعمل على تحسين الخدمة بصورة مستمرة لنيل استحسان المواطن ، ويجب الاتفاق على أنه لا توجد خدمة مقدمة بنسبة %100.



المال: هل تعتزم الوزارة توفير ترددات جديدة للمشغلين كأحدى آليات الارتقاء بخدمات الاتصالات؟



القاضى: لا توجد مشكلة فى إتاحة ترددات جديدة ، والقيادة السياسية تدعم القطاع ومطالب الشركات.



المال: هل تتجه الوزارة إلى زيادة أسعار الإيجارات فى منطقة تكنولوجيا المعادى؟

القاضى: هناك لجنة تسعير تخرج بتوصيات يتم عرضها على الوزير بعدما تجتمع مع خبراء وزارء المالية.



يشار إلى أن مجلس إدارة منطقة تكنولوجيا المعادى، وافق فى يناير الماضى، على تثبيت سعر إيجار المتر للشركات العاملة فى مجال خدمات التعهيد بالمنطقة عند مستوى 8.88 جنيه، وهو سعر الدولار فى البنك المركزى قبل تحرير سعر الصرف حتى أواخر العام الحالى.



المال: ما هو الدور المرتقب الذى سيلعبه البريد فى تنفيذ إستراتيجية الشمول المالى؟



القاضى: التطوير الذى تشهده الهيئة ليس خارجيا ولكنه يتعلق برفع الأداء وتحسين كفاءة الخدمات، ومن المقرر أن يؤدى البريد دورا كبيرا فى تقديم خدمات جديدة للمواطنين خلال 2018 ومنها التمويل متناهى الصغر على سبيل المثال ، بالإضافة إلى تطورات أخرى غير مسبوقة.