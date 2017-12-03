ETIT تدرس تصنيع أجهزة التتبع الآلى محليا

الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

❏ تنفيذ مشروع E-Visa بالتنسيق مع «الاتصالات و«الجوازات»



محمود جمال



تدرس الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات ETIT، تصنيع أجهزة التتبع الآلى GPS محليا خلال العام المقبل.



وقال ياسر محجوب، المدير التنفيذى للشئون التجارية والفنية بالشركة، إن المشروع يأتى بناء على بروتوكول تعاون مع المعهد القومى للاتصالات NTI، تحت رعاية وزير الاتصالات، موضحا أنه تم فعليا استيراد مكونات الإنتاج، واستلام عينة من المنتج كمرحلة أولى خلال الشهر الماضى، وجار اختبارها من قبل الفنيين على أن تتم باقى مراحل التصنيع تباعاً خلال العام المقبل.



وكشف محجوب لـ«المال» عن إنتاج 10 وحدات كمرحلة أولى بالتنسيق مع مصنعين محليين وقياس معدل الإقبال عليها وشكاوى العملاء منها، وستتحمل الشركة تكاليف المشروع بالكامل، علما بأنه من المرجح الإعلان عن أول جهاز تتبع مصرى يحمل العلامة التجارية لـ ETIT على هامش فعاليات معرض ومؤتمر كايرو آى سى 2018.



وأضاف أن الشركة تستهدف نشر ثقافة التتبع الآلى فى مصر خلال الفترة المقبلة إيمانا منها بدورها الوطنى تجاه المجتمع، مؤكدا أن الإحصائيات والدراسات التجارية العالمية تشير إلى نمو استثمارات سوق أجهزة التتبع الآلى خلال الفترة من 2017 إلى 2023 بنسبة 13 % بسبب الزيادة فى مبيعات سيارات النقل والأسعار المناسبة لأجهزة التتبع، وكذلك رغبة العديد من العملاء فى حماية سياراتهم الشخصية وأساطيلهم التجارية من السرقات واستخدام تكنولوجيا إدارة الأساطيل.



وذكر أن ETIT تسعى بقوة إلى تحفيز عملاء الشركات والأفراد على تركيب أجهزة التتبع بغرض حماية ممتلكاتهم، كما توفر تلك المنظومة للشركات صاحبة أساطيل السيارات الضخمة إدارة السائقين عن بعد ومحاسبة المخالفين عند ارتكاب أى خطأ وقياس أدائهم، بالإضافة إلى تحديد المهام الموكلة إلى كل سائق على حدة، والمناطق الجغرافية التى ستقوم السيارات بأعمال التوزيع بها، علاوة على مراقبة استهلاك الوقود والذى يمثل من 10 إلى %15 من ميزانية الإنفاق على أساطيل الشركات ومتابعة درجة حرارة المشحونات كالأدوية والمواد الغذائية.



واستشهد بتجربة أحد العملاء بعد تركيب منظومة التتبع والتى أسهمت فى توفير نحو 40 % من تكاليف إدارة أسطول شركته من حيث أعمال الصيانة والوقود وقطع الغيار، لافتا إلى أن سعر الجهاز بسيط للغاية بالمقارنة بما يحصل عليه العميل من خدمات.



وقدر عدد عملاء الشركة بـ100 ألف عميل من قطاعات مختلفة، أبرزها السياحة والتعدين والبترول والأدوية والإسعاف وتوزيع المواد الغذائية وشركات النقل التى تمتلك أتوبيسات لنقل موظفى البنوك والشركات، وتخطط لزيادة العملاء خلال السنوات المقبلة.



وأشار إلى امتلاك ETIT لـ23 مركز خدمة معتمدا، كما تتعاون مع شركات المحمول الثلاث فى بيع أجهزة التتبع للعملاء والتى يتم استيرادها من دولتين أوروبيتين وفقا لمقاييس الجودة وشهادات الأيزو الخاضعة لدول الاتحاد الأوروبى.



وألمح إلى تحقيق الشركة نموا فى مبيعاتها منذ العام الماضى وحتى مطلع نوفمبر الماضى وصلت نسبته إلى %18، مشيرا إلى تنفيذ مشروع لربط سيارات الإسعاف إلكترونيا من خلال توريد 1400 جهاز تتبع آلى مما يسمح بتحديد موقع المتصل بالهيئة آليا لضمان تقديم الخدمة بجودة عالية.



وتابع: قامت الشركة بتوفير خدمات التتبع من خلال أجهزة الثريا للشركات العاملة فى مجال البحث والتنقيب والتعدين وهو ما لاقى استحسانا كبيرا، كما يوجد أيضا حلول خاصة بسياحة السفارى والطرق الصحراوية.



وعن المشاركة فى معرض «كايرو آى سى تى»، أضاف أن الشركة ستعلن عن نظام التأشيرة الإلكترونية e-visa فى مصر، والذى يتيح تقديم طلب الدخول للبلاد إلكترونيا، مبينا أن التأشيرة الالكترونية هى احد مكونات مشروع تطوير منظومة الجوازات رقميا الجارى تنفيذه بالتعاون مع شركة مورفو الفرنسية للحول الأمنية.



وأضاف: هذه الفيزا متاحة فقط للأجانب بغرض السياحة كمرحلة أولى، وستعمم لاحقا على أصحاب الإقامات ورواد السياحة العلاجية، كما تعمل الشركة أيضا بالتوازى على تنفيذ منظومة أمنية لإحكام الرقابة على المنافذ الحدودية المختلفة للتأكد من بيانات المسافرين كما نخطط للتعاون مع المصرية للاتصالات كمشغل رابع للمحمول ضمن إستراتيجية الشركة لإتاحة فرص متساوية لجميع الشركات.



وقال: قدمت الشركة مؤخرا منظومة التتبع إلى بعض الشركات العاملة بمجال الاستصلاح الزراعى فى المناطق الجديدة مثل توشكى والعوينات لمراقبة ومتابعة أعمال الزراعة الخاصة بالحرث والرى الآلى من خلال تثبت أجهزة على معدات الرى والحرث.



يذكر أن «ETIT» هى شركة مساهمة مصرية أنشئت وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، كما بدأت أعمالها بالسوق المحلية منذ يوليو 2013، وصادر لها ترخيص بتقديم خدمة التتبع الآلى للمركبات محليا.