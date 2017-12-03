قانونا حماية البيانات والإعلام الإلكترونى على أجندة البرلمان

البرلمان 2

❏ عقد حوار مجتمعى مع سائقى التاكسى الأبيض والمستخدمين قبل إقرار مشروع أوبر وكريم

❏ اللجنة تترقب وصول «الجريمة الإلكترونية» من الحكومة



ياسمين فواز



تسعى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى إلى مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، أبرزها قانونى حماية البيانات الشخصية والإعلام الإلكترونى.



وأوضح الدكتور نضال السعيد، رئيس اللجنة، أنها وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والذى تقدم به النائب البرلمانى أشرف عمارة و60 عضوا آخرين؛ ويهدف إلى حفظ البيانات الشخصية الموجودة لدى الهيئات والوزارات من التداول دون تفويض أو تصريح للحفاظ على تلك المعلومات .

وقال السعيد لـ»المال» أن أكثر من 30 دولة حول العالم ملتزمة بتطبيق قوانين للحفاظ على بيانات الأفراد كونها حق أصيل لهم.



يذكر أن أحكام هذا القانون ستسرى على البيانات الشخصية المسجلة على وسائط الإعلام المادية، مما يجعلها عرضة للمعالجة الإلكترونية، أو التى يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أى نحو آخر تمهيدًا لمعالجتها إلكترونيًّا، أو تلك التى يتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية، وأى شكل من أشكال الاستخدام اللاحق لهذه البيانات.



وتنص المذكرة الإيضاحية بمشروع القانون أن حماية البيانات ذات الطابع الشخصى أحد أهم الحقوق الشخصية المرتبطة بحياة المواطنين، وتتطلب مزيدًا من الاحتياطات والإجراءات الخاصة الواجب اتباعها أثناء تداولها، للحفاظ على خصوصيتها، وعدم إفشائها، وحظر استخدام البيانات الشخصية للمواطنين إلا بموافقة أصحابها، ومن خلال إطار تشريعى ينظم عملية تداول البيانات ذات الطابع الشخصي، وفى إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان والممارسات المقبولة، تطبيقاً لأحد مبادئ حقوق الإنسان العامة والتى نص عليها الدستور المصرى فى الفقرة الأولى من نص المادة 57.



ويتضمن أيضًا فرض عقوبات تتراوح قيمتها بين 20 ألف جنيه، و5 ملايين جنيه، ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من نقل بيانات شخصية خارج البلاد على نحو يخالف أحكام المادتين 44 و45 من هذا القانون، وفى حالة العودة وتكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وأعطى المشروع المخاطبين بأحكامه سنة واحدة من تاريخ العمل به مهلة لتوفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وفى حالة عدم توفيق الأوضاع فى الفترة الزمنية المذكورة، يتعرض المخالف فى هذه الحالة إلى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.



وفيما يخص الإعلام الإلكتروني، قال نضال السعيد إن اللجنة تناقش مشروع القانون المقدم من النائب عاطف ناصر الذى يسرى على المواقع ووسائل الإعلام الإلكترونية، المُتمثلة فى دور النشر الإلكتروني، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحافة الإلكترونية، والخدمات الإخبارية، والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية، ووالمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة، بالاشتراك مع لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان.



وأضاف أن مشروع القانون سالف الذكر يهدف إلى حل بعض المشكلات التى يعانى منها الإعلام الإلكترونى حاليا، ومنها الاقتباس، وعدم القدرة على التمييز بين الخبر والمعلومة، وعدم الإشارة إلى المصدر المنقول عنه، فالعديد من وسائل الإعلام تنشر الخبر دون الرجوع إلى المصدر، والاتفاق معه، وهذا الأمر غير مقبول.



ويتكون مشروع قانون الإعلام الإلكترونى من 25 مادة، تنظم منظومة الإعلام الإلكترونى بواسطة مجموعة من الضوابط الخاصة بالمحتوى المُقدم فى المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية.



وكشف أن اللجنة تنتوى أيضًا مناقشة مشروعات قوانين حرية تداول المعلومات والملكية الفكرية والجريمة الإلكترونية وميكنة الوزارات والهيئات الحكومية مباشرة عقب الانتهاء من المشروعات السابقة، معتبرا أنه حال انتهاء اللجنة من مناقشة 3 إلى 4 قانون من أصل 6 مشروعات سيكون أمرًا جيدًا.



وأكد رئيس اللجنة أن مجلس الوزراء أوشك على إرسال مشروع قانون الجريمة الإلكترونية إلى مجلس النواب، مستطردًا: «حال إحالة مشروع قانون الجريمة الإلكترونية المقدم من اللواء تامر الشهاوى عضو لجنة الدفاع إلينا سنشرع فى مناقشته لحين وصول مشروع الحكومة».



ونفى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب وصول مشروع قانون «النقل الجماعى باستخدام التكنولوجيا» المعروف بقانون»أوبر وكريم» إلى اللجنة حتى الآن، إلا أن اللجنة عقدت مؤخرًا اجتماعا مع مسئولى 5 شركات عاملة بالقطاع منها أوبر وكريم، ونقل مصر بحضور محمد السويدى رئيس ائتلاف «دعم مصر» وعدد من رؤساء اللجان بالمجلس، بجانب الدكتور ماريان عازر عضو اللجنة، والدكتور أشرف العربى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس للاستماع إلى وجهة نظر الشركات كمستثمرين بالسوق المحلية.



ووافق مجلس الوزارء منذ عدة أشهر على مشروع قانون النقل الجماعى باستخدام التكنولوجيا «أوبر» و»كريم»، ومن المقرر إحالته للبرلمان قريبا من أجل مناقشته داخل اللجان النوعية المختصة، ومن ثمَّ مناقشته لإقراره بالجلسات العامة للمجلس، وينص على أن تكون الجهة المنظمة للنقل الجماعى تابعة لوزارة النقل.



بالإضافة إلى ربط كل وسائل النقل وتوفيق أعمال أوبر وكريم وسيكون مغذيًا لمترو الأنفاق، إلى جانب إتاحة لكارت موحد لوسائل النقل الجماعى لربط هذه الوسائل ببعضها البعض.



وتابع أن اللجنة حريصة على سماع وجهات النظر الأخرى كالحكومة وأصحاب التاكسى الأبيض، بالإضافة إلى رأى متلقى الخدمة قبل وضع التصور النهائى للقانون، منوها إلى عقد اللجنة لجلسة حوار مجتمعى للمعنيين بالقانون.



وعن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم أعمال تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، استطرد: لدى العالم قوانين تلزم الهيئات والشركات بوضع كاميرات مراقبة من أجل التأمين والحماية، ويناقش المجلس حال الالتزام بتركيب كاميرات مراقبة بمواصفات معينة.



وأكد أنه من الضرورى استخدام الكاميرات ذات الجودة العالية، والتى تتمكن من التسجيل والرصد عن بعد بتكنولوجيا 360 درجة، قائلا: «إذا لم يتم استخدام الكاميرات بمواصفات معينة فإن الأمر سيكون أشبه بتأديه واجب ليس أكثر».



وأقرت اللجنة التشريعية بالمجلس خلال اجتماعها منذ عدة أيام مشروع قانون كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها الإثنين الماضى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل.



وحدد مشروع القانون الذى أقرته اللجنة التشريعية بالمجلس خلال اجتماعها منذ أيام الأماكن المسموح بمراقبتها والأخرى الممنوع تركيب كاميرات وأجهزة تسجيل بها.