الأرصاد الجوية: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

الأرصاد الجوية



المال - الخاص



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع آخر في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.



ويستمر تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والتي تصل لحد الضباب على بعض الطرق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف

والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر..



الصغرى العظمى

القاهرة 15 28

وسط الدلتا 15 28

الإسكندرية 13 25

بلطيم 15 24

مطروح 12 22

السلوم 11 24

سيوة 10 24

بورسعيد 18 24

دمياط 18 24

العريش 11 25

رفح 12 25

الإسماعيلية 11 28

السويس 11 28

رأس سدر 15 26

نخل 04 24

نويبع 20 26

طابا 13 25

كاترين 08 22

الطور 14 25

شرم الشيخ 20 26

الغردقة 16 26

مرسى علم 17 26

الفيوم 12 26

بنى سويف 11 26

المنيا 10 28

أسيوط 10 28

سوهاج 11 29

قنا 12 30

الأقصر 13 30

أسوان 14 31

أبوسمبل 12 30

الوادى الجديد 08 29

شلاتين 18 28

أبو رماد 18 27

رأس حدربة 19 26

حلايب 20 26