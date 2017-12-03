رئيس إيتيدا: آليات لتقييم أصول شركات البرمجيات مع البورصة

أسماء حسنى رئيس إيتيدا

❐ تصميم استمارة للتسجيل فى مبادرة «المركزى» لتمويل الشركات بـ 10 مليارات جنيه

❐ تنفيذ مجمعين صناعيين للإلكترونيات فى «السادات» و«بنى سويف» أبريل المقبل

❐ تأسيس 3 مجمعات معامل بالقرية الذكية وأسيوط وبرج العرب

❐ إعداد بروتوكول تعاون جديد مع منظمات المجتمع المدنى حتى 2020

❐ بدء تحديث قواعد بيانات الشركات المصدرة.. وتشفير الملفات على الهواتف باستخدام التوقيع الإلكترونى

❐ مصر ضمن أبرز 9 مواقع لتصدير خدمات التكنولوجيا لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا



المال - خاص



تعكف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا «على التنسيق مع البنك الأهلى المصرى، لتصميم نموذج عمل يهدف إلى إدخال المكون التكنولوجى لعملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة ، و يقوم أيضا مكتب حماية الملكية الفكرية التابع للهيئة بالتعاون مع البورصة المصرية بصياغة آليات لتقييم الأصول غير الملموسة لشركات البرمجيات العاملة بالقطاع .



وقالت أسماء حسنى ، رئيس «إيتيدا» ، إنها وقعت اتفاقا مع البنك المركزى بقيمة 10 مليارات جنيه، لتمويل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وتم الانتهاء من تصميم استمارة التسجيل الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، وإدخال إضافات عليها لتتماشى مع مبادرة دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذا مبادرة وزارة الاتصالات لميكنة المحافظات.



وأوضحت لـ «المال» أنه تم التنسيق حاليا مع منظمات المجتمع المدنى، وبالأخص غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات فى المحاور المتعلقة، بالقيام بعمليات دراسات الجدوى، والاستشارات والمراجعات المالية للشركات المتقدمة للبرنامج، وذلك من خلال مكاتب استشارية ومالية متخصصة، بجانب الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى فى المحاور المتعلقة بمبادرة «توطين» لحوكمة نموذج العمل المقترح فى 10 محافظات.



وأضافت أنه فى إطار إستراتيجية الهيئة الرامية إلى تحويل مصر لمركز إقليمى فى مجال الصناعات الإلكترونية كثيفة العملة ، فإن «إيتيدا» نجحت خلال العام الماضى من خلال شركة واحات السيليكون لإدارة وتشغيل المناطق التكنولوجية الجديدة فى الاتفاق، مع عدد من الشركات العالمية ومصنعى الإلكترونيات لتوطين تلك الصناعة محليا، بالتزامن مع إطلاق منصة «مصر تصنع الإلكترونيات».



ولفتت إلى أنه تم إنشاء أول مصنع متطور فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتصنيع أجهزة الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية، بالشراكة مع القطاع الخاص فى المنطقة التكنولوجية بأسيوط، بالإضافة إلى تمويل إنشاء مجمعين صناعيين بالمناطق التكنولوجية، تلائم تصنيع الإلكترونيات الدقيقة، الأول بالسادات والثانى ببنى سويف، وذلك على مساحة أرض 2000 متر مربع وبمساحة مبان 8000 متر مربع لكل مجمع، وتم التعاقد مع شركة واحات السليكون، لتنفيذ المشروع، وسيتم الانتهاء من المشروع فى أبريل المقبل.



وأشارت إلى أنه تم البدء فى إجراءات تأسيس 3 مجمعات معامل، بحيث يحتوى المجمع الواحد على ثلاث معامل متكاملة، وهى معمل «إنترنت الأشياء»، والمدن الذكية ومعمل تصنيع الدوائر الإلكترونية المطبوعة متعددة الطبقات، ومعمل تصنيع النماذج الأولية للإلكترونيات، بإجمالى مساحة 800 متر مربع للمجمع، وذلك بالقرية الذكية للمجمع الأول، وبالمناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط للثانى والثالث، كما تم البدء فى تأسيس معمل قياس وتوصيف واختبار الدوائر المتكاملة، ووحدة تصنيع الإلكترونيات المطبوعة والمرنة، بالقرية الذكية.



وعلى صعيد برنامج دعم الصادرات التكنولوجية، كشفت عن حصول 100 شركة مصرية على 41 مليون جنيه من خلال الدورة السابعة من للبرنامج ، لافتة إلى بدء الهيئة فى تطوير وتحديث قاعدة بيانات صادرات الشركات المصرية العاملة بالقطاع من حيث نوع الخدمة المُصدِرة وقطاعات الأعمال التى تم التصدير لها والمناطق الجغرافية المستوردة، وفقا لبيانات الشركات المشاركة بالبرنامج على مدار 7 أعوام، وذلك عن طريق تحليل بيانات 183 شركة مصرية مُصدِرة.



فى سياق متصل، ألمحت أسماء حسنى إلى أن «إيتيدا» تمكنت من جذب استثمارات أجنبية جديدة خلال الفترة الماضية، كان من أبرزها استثمارات فى مجال مراكز البيانات من خلال شركة «نكست فن» العالمية لإنشاء مجمع مراكز بيانات عملاقة فى منطقة برج العرب التكنولوجية، على مساحة 60 ألف متر مربع، علاوة على اتفاقية لإنشاء 4 معامل هندسية افتراضية ثلاثية الأبعاد مع شركة «شنايدر إليكتريك».



وعلى صعيد دعم منظمات المجتمع المدنى بالقطاع ، قالت إنه جار حاليا إعداد بروتوكول المنظمات الشريكة 2017/2020 والذى يهدف إلى مراجعة ودراسة خطط العمل، ومؤشرات الأداء الرئيسة واَليات التنفيذ ومدة التنفيذ الخاصة بخطط المنظمات.



من ناحية أخرى أكدت أن الهيئة تعمل أيضا على نشر خدمات التوقيع الإلكترونى على مستوى قطاعات الأعمالن من خلال تطبيق عدة إجراءات منها الارتقاء بأساليب تقديم خدمات الهيئة وتطوير الخدمات الإلكترونية، خاصة على مستوى الشركات المسجلة بقاعدة بياناتها واعتمدت تكنولوجيا التوقيع من ضمن شروط التسجيل والاستفادة من عدد من الخدمات والبرامج التنموية المتاحة، بالإضافة إلى عمل «إيتيدا» حاليا على ميكنة وتأمين وتشفير الملفات على الهواتف الذكية، ودراسة تجارب الدول وخاصة الأوروبية، وعدد من الأسواق الخليجية، مثل الإمارات فى استخدامات التوقيع الإلكترونى والتحول إلى مفهوم الهوية الرقمية ووقف التعامل بالأوراق الثبوتية الملموسة، والاكتفاء بالمستندات الرقمية المشفرة والمعتمدة إلكترونياً.



و يسعى مركز تميز التوقيع الإلكترونى بالهيئة إلى الحفاظ على المنظومات المؤمنة بالتوقيع، للحيلولة دون تعرضها لعمليات الاختراق السيبرانى، و قد تم تقديم خدمات الدعم الفنى والتحديث الدورى للبرمجيات المطورة بالمركز لجهات رئاسة مجلس الوزراء، والبنك المركزى المصرى، وهيئة ميناء دمياط، والجهاز القومى للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.



وحول دور مركز الإبداع التكنوجى، تطرقت إلى إبرام المركز عقد مع تحالف جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات، لتشغيل مجمع الإبداع بمنطقة برج العرب التكنولوجية فى الإسكندرية، بالإضافة إلى افتتاح عمل المركز وإطلاق مجمع الإبداع مع الشركاء الإستراتيجيين بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، تحت اسم «We Innovate».



وتابعت أن المركز قام فى يونيو الماضى بالإعلان عن زيادة قيمة الدعم العينى المقدم للشركات المحتضنة من 120 ألف جنيه، إلى 180 ألفا على مدار سنة الاحتضان.



وفيما يخص الحاضنات التكنولوجية، أعلنت عن قيام المركز بفتح باب التسجيل والإعلان عن 3 دورات من مسابقة خطط الأعمال «StartIT» بصورة ربع سنوية حتى سبتمبر الماضى، نتج عنهم دعم 31 شركة/ مشروع، وذلك بمركز حاضنات القرية الذكية ومركز حاضنات أسيوط، و شهد هذا العام تخريج 10 شركات جديدة من مركز حاضنات القرية الذكية، ومركز حاضنات أسيوط.



وتمكنت الهيئة من إبرام عدد من الاتفاقيات الإستراتيجية ومذكرات التفاهم مع المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية لتطوير منظومة التدريب والتعليم وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى المساهمة فى تنفيذ مبادرة التعلم التكنولوجى «رواد تكنولوجيا المستقبل»



وذكرت أن مصر جاءت خلال العام الحالى للمرة الثانية، ضمن أبرز تسعة مواقع عالمية رئيسية فى تصدير خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا طبقاً لتقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث العالمية «جارتنر» ، أشاد بالجهود المبذولة من قبل الدولة، ممثلة فى وزارة الاتصالات والهيئات التابعة لها لمضاعفة الخدمات العابرة للحدود من ناحية الحجم، بالإضافة إلى تقرير مؤسسة «أيه. تى. كيرنى» البحثية العالمية، والذى وضع مصر كأفضل المواقع العالمية لتقديم الخدمات فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ورفع تصنيف وترتيب مصر لأول مرة منذ ثورة 2011، وكذلك إشادة التقريرين الصادرين عن مجموعة «أكسفورد للأعمال» ومنصة «إنتلجنت سى أى أو» المتخصصة فى تقديم أحدث البيانات وبحوث الاستثمارات فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات بالنضج الذى تشهده السوق المصرية ومعدلات نموها.