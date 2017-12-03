IDEMIA تنشئ مصنعا لإصدار البطاقات الذكية

وليد فؤاد رئيس شركة مورفو الفرنسية

❐ وليد فؤاد: توريد أجهزة تأمين للمتحف الكبير والعاصمة الإدارية



محمود جمال



تبحث شركة «IDEMIA» للحلول الأمنية، مورفو مصر سابقا، إنشاء مصنع لإصدار البطاقات الذكية بالسوق المحلية خلال العام المقبل باستثمارات تتراوح بين 6 و10 ملايين دولار.



قال وليد فؤاد، مدير عام الشركة بمصر، إنه سيتم تصدير %40 من إنتاج المصنع للسوق الإفريقية، مضيفا أن الشركة لديها مركز مشابه لتصنيع البطاقات الذكية فى الإمارات ويخدم الأسواق الخليجية.



وأوضح فؤاد فى تصريحات لـ «المال»: أن نسبة المكون المحلى ستكون كبيرة وسيتم استيراد مكونات الخام فقط من الخارج، مضيفا أن شركته ستطرح خلال مشاركتها فى معرض «كايرو آى سى تى» إصدارات جديدة من الكروت البنكية بنظام البصمة والكارت متعدد الأغراض.



وكشف عن اندماج مورفو لأنظمة تحديد الهوية الرقمية والتابعة لمجموعة سافران العالمية مؤخرا مع شركة، Oberthur الفرنسية لإصدار البطاقات البنكية، وتحقق عائدات تصل إلى 3 مليارات يورو سنويا، وتم تأسيس شركة جديدة باسم «IDEMIA» وتعمل فى مجال الحلول الأمنية المتكاملة.



وأشار إلى استهداف الشركة الوصول إلى 300 مهندس قبل نهاية 2018 بعد إتمام صفقة الاندماج السابقة، لافتا إلى فوز «IDEMIA» بمشروع توريد بطاقات لـ4 بنوك حكومية خاصة فى مصر.



وأضاف فؤاد أن الشركة وردت أيضا أجهزة تأمين دخول وخروج لصالح المتحف المصرى الكبير، وبعض المبانى الإدارية المتواجدة بالعاصمة الجديدة، لافتا إلى زيادة مبيعات الحلول الأمنية خلال العام الحالى بنسبة بلغت 40% مقارنة بـ 2016 من قبل عملاء القطاعين العام والخاص.



وأكد أنه يمكن استغلال بطاقة الرقم القومى فى تقديم تطبيقات قيمة مضافة للمواطنين بمختلف مجالات الحياة ومنها البنزين والصحة والمعاشات والتأمينات، وتستطيع الشركة تنفيذ ذلك فى غضون 6 شهور، ونجحت سابقا فى بناء قاعدة بيانات لنحو 1.3 مليار هندى خلال 6 سنوات بمعدل 200 مليون نسمة سنويا باستخدام البصمات البيومترية (العين واليدين والوجه).



وقال إن مورفو هى الشركة التى تولت تنفيذ مشروع التأشيرة السياحية الإلكترونية بالتعاون مع الشركة المصرية لخدمات التتبع الآلى وتكنولوجيا المعلومات «ETIT»، مشيرا إلى أن دولا عديدة سبقت مصر فى تنفيذ المشروع والذى يستهدف تيسير إجراءات الدخول ويساهم فى زيادة عدد السائحين إلى البلاد.



وأضاف أنه من المتوقع تفعيل مشروع البوابات الإلكترونية فى مطار القاهرة الدولى والمعروف باسم «E-GATE» خلال 18 شهرا من الآن، معتبرا أن المناخ الاقتصادى الحالى هو الأفضل لضخ أى استثمارات جديدة محليا فى بالتزامن مع مضى الحكومة قدوما نحو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.



يذكر أن «مورفو» بدأت نشاطها فى السوق المصرية منذ أكثر من 3 أعوام، تحت مظلة مجموعة «سافران» الفرنسية، والمتخصصة فى عدة أنشطة أبرزها تصنيع محركات الطائرات الميراج، وكاميرات مراقبة الحدود، وطبع الإصدارات الآمنة بـ22 دولة عالميًا، أبرزها جواز السفر الهولندى، ورخص القيادة داخل 44 ولاية أمريكية.