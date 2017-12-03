بنك مصر يقترض 500 مليون دولار من الاستثمار الأوروبي

بنك مصر 9

محمد سالم:



يعتزم بنك مصر التوقيع على العقود النهائية لاقتراض 500 مليون دولار، من بنك الاستثمار الأوروبى، خلال فعاليات مؤتمر «إفريقيا 2017»، التابع لمنظمة الكوميسا فى الفترة 7 – 9 ديسمبر الجارى، بمدينة شرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.



قال عاكف المغربى، نائب رئيس البنك، إن عقود التمويل الجديد، فى مرحلة الإعداد النهائى، ومن المرجح توقيعها على هامش فعاليات المؤتمر، نهاية الأسبوع الجارى.



وأضاف فى تصريحات لـ «المال»، أن الحصول على القرض سيتم على شريحتين، كل واحدة 250 مليون دولار، وسيتم استثماره للتوسع فى منح القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن أجل السداد 3 سنوات، من بدء صرف كل شريحة.



يتزامن ذلك مع قيام بنك مصر، بالدخول فى مفاوضات مع إحدى المؤسسات الدولية، لتقوم بدور المرتب الرئيسى لتدبير قرض بقيمة 500 - 750 مليون دولار أخرى، بهدف تعزيز موقف السيولة المالية لديه، كما كشفت «المال» قبل فترة.



وقال «المغربى»، إن إجمالى التمويلات الخارجية التى حصل عليها البنك منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، يبلغ نحو 3 مليارات دولار، ويجرى التفاوض بشأن ما يقرب من مليار دولار أخرى.



كان بنك مصر قد وقع اتفاقا مع الصين، خلال مايو الماضى، بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى قرضين بمجموع 750 مليون دولار، من المصرف السويسرى (كريدى سويس)، والصينى (آى. سى. بى. سى)، بواقع 250 مليونًا من الأول، و500 من الثانى، وتمويل بقيمة 50 مليون دولار من مصرف أبو ظبى الإسلامى، وبنوك خليجية، و200 مليون دولار من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك)، و125 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار.



ونمت الديون الخارجية على البنوك خلال العام المالى الماضى 2016-2017 بنسبة ضئيلة بلغت %3.3، إلى 4.09 مليار دولار، بنهاية يونيو الماضى، مقابل 3.96 مليار دولار، فى يونيو من العام السابق،وكانت فى حدود 1.5 مليار دولار فقط، فى العام المالى 2014-2013.



يشار إلى أن محافظ البنك المركزى، طارق عامر، كان قد وجه البنوك مع توليه المسئولية فى 2015، بالبحث عن سبل للحصول على تمويلات دولارية، لتلبية احتياجاتها، وعدم الاعتماد بشكل كلى على السوق المحلية، فى ظل أزمة الدولار التى كانت تعانى منها الدولة فى تلك الفترة.