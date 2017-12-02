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طاقة
شاكر يناقش نسب التحصيل ومشروعات3 شركات توزيع كهرباء
السبت 02 ديسمبر 2017 11:26 م
محمد شاكر
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شاكر زينل رئيساً لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بـ"المشرق"
محمد شاكر
عمر سالم:
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ السبت، ﻣﻊ ﺭﺅﺳﺎﺀ ٣ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ.
ﻭﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺴؤﻮﻝ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟـ"ﺍﻟﻤﺎﻝ" ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﻤﺎ شمال الدلتا ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ وحنوب الدلتا ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍلاسكندرية ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ، ﺃﻥ ﺷﺎﻛﺮ ﻧﺎﻗﺶ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﻳﺎﺀ ﻭﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺍﺕ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻧﺎﻗﺶ ﻧﺴﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﺩﻳﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ.
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