صحة النواب : تعديل مادة الصيدليات بمشروع التأمين الصحي

أحمد صبرى









قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة عدّلت مادة إنشاء الصيدليات فى مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ليكون بنظام التعاقد مع الصيدليات الخاصة بدلًا من إنشاء صيدليات جديدة تابعة لهيئة الرعاية الصحية.





وأشار، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، إلى أن تلك المادة كانت تؤرق الصيادلة؛ لتأثيرها على انخفاض نسبة البيع حال إنشاء صيدليات جديدة للدولة، حيث إن هناك 72 ألف صيدلية خاصة ستتأثر حال عدم تعديل المادة.



