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سيـــاســة
صحة النواب : تعديل مادة الصيدليات بمشروع التأمين الصحي
السبت 02 ديسمبر 2017 10:37 م
مجلس النواب 2
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مجلس النواب 2
أحمد صبرى
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة عدّلت مادة إنشاء الصيدليات فى مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ليكون بنظام التعاقد مع الصيدليات الخاصة بدلًا من إنشاء صيدليات جديدة تابعة لهيئة الرعاية الصحية.
وأشار، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، إلى أن تلك المادة كانت تؤرق الصيادلة؛ لتأثيرها على انخفاض نسبة البيع حال إنشاء صيدليات جديدة للدولة، حيث إن هناك 72 ألف صيدلية خاصة ستتأثر حال عدم تعديل المادة.
وأكد أن الدراسة الاكتوارية انتهت إلى أن يكون نصيب مساهمة الفرد بالمشروع 1300 جنيه، على أن يتم تعديلها كل 3 سنوات حسب ما يتطلبه التمويل.
مجلس النواب
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