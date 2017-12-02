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رياضة
مجدي عبدالغني : توجيه قرعة المونديال لصالح روسيا غير صحيح
السبت 02 ديسمبر 2017 09:24 م
مجدي عبد الغني
أخر الأخبار
مجدي عبد الغني
أحمد صبرى
قال الكابتن مجدي عبد الغنى، نجم مصر السابق، إن الحديث عن أن قرعة المونديال التى أُجريت، مساء أمس الجمعة، بروسيا، موجهة للبلد المضيف "غير صحيح".
وأشار، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج الحياة الآن على قناة الحياة، إلى أن مجموعة مصر مقبولة، وليست صعبة كباقي المجموعات العربية، مضيفًا أن منافسة المنتخب السعودى لمنتخب روسيا وهو البلد المضيف فى المبارة الافتتاحية، ستجعلها صعبة.
وفى ردِّه عن ترشيحه لرئاسة البعثة المصرية فى روسيا قال: من حقي أن أكون رئيس بعثة مصر فى المونديال بصفتى صاحب الهدف الوحيد فى كأس العالم.
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