مجدي عبدالغني : توجيه قرعة المونديال لصالح روسيا غير صحيح

أحمد صبرى









قال الكابتن مجدي عبد الغنى، نجم مصر السابق، إن الحديث عن أن قرعة المونديال التى أُجريت، مساء أمس الجمعة، بروسيا، موجهة للبلد المضيف "غير صحيح".





وأشار، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج الحياة الآن على قناة الحياة، إلى أن مجموعة مصر مقبولة، وليست صعبة كباقي المجموعات العربية، مضيفًا أن منافسة المنتخب السعودى لمنتخب روسيا وهو البلد المضيف فى المبارة الافتتاحية، ستجعلها صعبة.



