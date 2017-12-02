العقارات والخدمات المالية يتصدران قطاعات البورصة الأسبوع الماضي

العقارات والبنوك والخدمات المالية

المال-خاص



احتل العقارات والخدمات المالية (غير المصرفية) صدارة قطاعات البورصة الأسبوع الماضي، بكمية تداولات 409.8 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.164 مليار جنيه، و302.4 مليون ورقة مالية، بقيم تداولات 840.6 مليون جنيه على الترتيب.



الشركات الأعلى التي تصدرت قائمة الشركات الأعلى من حيث كمية التداول، أداء القطاعين السابقين، إذ جاءت مجموعة بورتو القابضة- بورتو القابضة الأولى من حيث كمية التداول بواقع 267.2 ورقة مالية، فيما جاءت شركة القلعة للاستشارات المالية في المرتبة الثانية بكمية 177 مليون ورقة مالية، بينما جاءت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا في المرتبة الثالثة بواقع 108 مليون ورقة مالية.



وفي عودة لأداء القطاعات جاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة بكمية 147.3 مليون ورقة مالية، ثم قطاع سياحة وترفيه رابعا بكمية 78.6 مليون ورقة مالية، وخامسا جاء قطاع منتجات منزلية وشخصية بواقع 63 مليون ورقة مالية.