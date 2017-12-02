حديد الجيوشي والعشري للصلب يعلنان أسعارهما لشهر ديسمبر

عمر سالم









أعلنت شركتا حديد الجيوشي والعشري للصلب عن أسعارهما لشهر ديسمبر، بداية من السبت 2 ديسمبر، ليسجل سعر الطن نحو 11900 جنيه تسليم أرض مصنع للعشرى، مقابل 11750 جنيهًا تسليم مصنع.





قال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، فى تصريحات، لـ"المـال"، إن الشركتين أرسلتا إخطارًا لوكلائهما بأنه تم تثبيت السعر لشهر ديسمبر الحالى، بداية من اليوم، ليسجل سعر طن الحديد لشركة حديد الجيوشي للصلب عند 11750 جنيهًا، على أن يصل سعر الطن للمستهلك لنحو 12.1 ألف جنيه.





وأوضح الدجوى أن شركة العشري للصلب أعلنت أيضًا أن سعر الطن أرض مصنع لشهر ديسمبر الحالى يصل لنحو 11900 جنيه، على أن يصل للمستهلك لنحو 12.250 ألف جنيه.



