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رياضة
الشناوي يواصل سقطاته.. وكاسونجو ينقذ الزمالك من الخسارة أمام الرجاء
السبت 02 ديسمبر 2017 07:33 م
الشناوي يواصل سقطاته.. وكاسونجو ينقذ الزمالك من الخسارة أمام الرجاء
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الشناوي يواصل سقطاته.. وكاسونجو ينقذ الزمالك من الخسارة أمام الرجاء
علي المصري
واصل الدولي أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، سقطاته وهفواته خلال اللقاءات الأخيرة لفريقه، بعدما تسبَّب في تعادل القلعة البيضاء بهدف لكل فريق أمام مضيفه الرجاء، صاحب أسوأ خط دفاع وأضعف هجوم.
ولم يحسن الشناوي التعامل مع كرة عرضية من ضربة ركنية ارتقى لها صالح موسي، ليضع الكرة في مرمى الحارس الدولي المصري، الدقيقة 17 من انطلاقة المباراة، التي أقيمت على استاد اﻹسكندرية، ضمن لقاءات الجولة 12 للدوري.
وأنقذ البديل كابونجو كاسونجو، حارسه بتسجيله هدف التعادل ضربة رأس أيضًا في الدقيقة 73، من متابعة جيدة لكرة باسم مرسي، وضعها المهاجم الكونغولي في مرمى محمود الزنفلي حارس الرجاء.
بتلك النتيجة يواصل الرجاء، بقيادة مديره الفني الكفء عماد النحاس، نتائجه الإيجابية بتحقيقه النقطة الرابعة على التوالي، بعد الفوز في الجولة الماضية على بتروجت، قبل أن يحقق نقطة ثمينة من الزمالك، رفعت رصيده للنقطة السادسة في قاع جدول الدوري.
فيما واصل الزمالك نتائجه المخيبة في لقاءاته الأخيرة، عقب السقوط بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية أمام مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل تعادله اليوم، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 19، في المركز الخامس، ويتبقى له مباراة مؤجلة مع طلائع الجيش.
نادي الزمالك
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