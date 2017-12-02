مبدعون يودعون مكاوي سعيد بحكاويهم معه

علي راشد









ودّع الكتاب والمبدعون الروائي مكاوي سعيد عبر صفحاتهم الشخصية على فيسبوك راصدين حكاياتهم وذكرياتهم معه، معزّين أنفسهم لهذا الرحيل.





فمن جهته كتب الدكتور عمار علي حسن، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "لن ألقاه بعد اليوم جالسًا على مقهى "البستان" كواحد من أشهر علامات وسط القاهرة، وأكثر زبائن هذا المقهى الذي يرتاده المثقفون إخلاصًا للمكان والناس، فالموت غيّب الأديب الكبير مكاوي سعيد بغتة، ولم يمهله كي ينهي روايته الجديدة، التي قطع فيها شوطًا لا بأس به، أو ينجز الفيلم التسجيلي الطويل الذي كان يحلم بأن يكون قادرًا على المنافسة القوية في مهرجانات دولية، أو يتم قصص الأطفال التي كان يجهزها للنشر، أو يكمل ما بدأه من حكايات للجالسين، أو نظرات شاردة نحو العابرين، أو ابتسامات طيبة لكل الذين يقدمون عليه يحيّونه ويصافحونه ويجالسونه، مستمتعين بحضوره الهادئ، وبساطته الآسرة... مع السلامة يا مكاوي، مع السلام يا طيب، انتظرنا، سنلقاك هناك، لنكمل الحكايات".





ونعاه الروائي أشرف عشماوي، مشيرًا إلى أن خبر رحيل الروائي مكاوي سعيد، اليوم، أشبه بصدمة، قائلًا: "لا أجد كلمات تعبر عن عميق محبتي واحترامي وتقديري لهذا الكاتب الكبير الذي وقف بجانبي ودعّمني في وقتٍ تخلَّى عني فيه بعضهم.. كتب عني أكثر من مرة وتشرفت بوضع كلمات له على أغلفة رواياتي كتبها خصيصى لهذا الغرض بمحبة خالصة ودون طلب مني.. أدار لي ندوات آخرها إطلاق روايتي الأخيرة منذ عام ونصف العام.. وكانت بيننا لقاءات ومحادثات كثيرة.. آخر مرة رأيته كانت منذ أيام قليلة بندوة لي بمكتبة القاهرة، وبعدها بيوم اتصلت به أشكره على مواظبته الدائمة على الحضور.. سألته عن كتابه الجديد قال لي سيدهشك فأنا أعلم حبك لكل ما هو قديم.. سألته عن روايته التي يكتبها وقطع فيها شوطًا فقال "حاسس إنها مش حتطلع قريب، مش عارف ليه يا عم أشرف"!.. ضحكنا على أنه أمر عادي لكنه فيما يبدو لم يكن كذلك، الله يرحمك يا صديقي العزيز.. رحلت عنا مبكرًا لكن ستبقى سيرتك العطرة وأعمالك باقية للأبد".





وعن الفيلم الوثائقي الذي أخرجه أحمد شوقي، كتب المخرج والكاتب إياد صالح: "من المفارقات الغريبة أننا أثناء إنتاج الفيلم الوثائقي (مقتنيات وسط البلد) مع الكاتب مكاوي سعيد في عام 2012، أصر المخرج أحمد شوقي على أنه يريد تصوير لقطة في ميدان طلعت حرب يجلس فيها الكاتب على كرسي أرابيسك ضخم ليلًا، وخلفه الميدان خاليًا ومضاء، لقطة مدتها ثوان قليلة في الفيلم، وتكلفتها كبيرة، كمنتج فني للفيلم كنت معجبًا ومقدرًا للفكرة، لكني كنت أعرف أن الأمر معقد ومرهق لفريق الإنتاج، في النهاية فعلناها وصورنا المشهد، اليوم استيقظت على خبر رحيل الكاتب مكاوي سعيد ويتصدر الخبر صورته مأخوذة من هذا المشهد، لأشعر بالحزن على رحيله عن عالمنا، وقد تكون المواساة لنا أننا أصبحنا جزءًا من حياته بذلك المشهد وبذلك الفيلم".





وقال الكاتب محمود التميمي: "حيطان وسط البلد.. شوارعها الجانبية المتربة.. مقاهي المثقفين وخاصة ذلك المقعد على "زهرة البستان".. رجال المرور والمخبرين من قسم الشرطة وباعة الصحف وحتى أطفال الشوارع.. كريم وبلية والنشالين الهواة الذين لا يتقنون سوى سرقة المحافظ الخاوية.. كل هؤلاء يودعون مكاوي سعيد.. آخر أبناء وسط البلد المخلصين من مثقفي عصره.. كده خلصت وحل الليل على المكان ومعه الفراغ، بينما يتردد من بعيد صوت آخر تغريدة للبجعة المكلومة في رحيل مكاوي سعيد.. الله يرحمك".



