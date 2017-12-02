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سيـــاســة
بورسعيد تدشن حملة كلنا معاك بحضور وكيل النواب
السبت 02 ديسمبر 2017 06:46 م
بورسعيد تدشن حملة كلنا معاك بحضور وكيل النواب
أخر الأخبار
بورسعيد تدشن حملة كلنا معاك بحضور وكيل النواب
حقل ظهر ومشروعات شرق بورسعيد أبرز إنجازات السيسي فى بورسعيد
بورسعيد- أمانى العزازى
تحت عنوان كلنا معاك من أجل مصر دشنت القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال أعمال بورسعيد، اليوم السبت، أولى فعاليات حملة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية ثانية.
وقال أحمد أبو المجد، رئيس جمعية من أجل مصر ومنسق الحملة ببورسعيد، إن اليوم يشهد تدشين الحملة ببورسعيد لدعم واستقرار الوطن ومعارك الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس.
وأشار عادل اللمعى، المنسق الإقليمى للحملة، إلى أن بورسعيد شهدت عدة إنجازات فى فترة ولاية الرئيس السيسي، أبرزها تنمية منطقة قناة السويس والموافقة على إنشاء شركة تموين السفن ببورسعيد والتى ستصبح أول محطة فى الشرق الأوسط.
ولفت اللمعى إلى أن تدشين الحملة ببورسعيد استكمال لمسيرة العرفان وردّ الجميل للرئيس التى بدأت عام 2014 تحت شعار "كمّل جميلك"، منوهًا بأن المشروعات القومية تم تنفيذها، ومصر تخوض معركة شرسة ضد الإرهاب.
فيما أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن الرئيس السيسي منح مصر مكانة مميزة على الصعيد الدولى وجعل منها دولة مؤسسات.
ولفت وهدان إلى أن القادم أصعب، وهناك تحديات كبيرة، لذا جاءت الرغبة لدى طوائف الشعب لتأييد الرئيس لاستكمال إنجازاته.
وقال إن بورسعيد حظيت بالكثير من المشروعات القومية أهمها قناة السويس وحقل ظهر، وأصبحت مصر القوة الدافعة فى منطقة الشرق الأوسط.
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