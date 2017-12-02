أجندة الأحداث السياسية... استمرار الانتخابات الطلابية

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



تشهد مصر غدا الأحد عددا من الأحداث السياسية بينها استمرار الانتخابات الطلابية



البرلمان



يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلساته غدا الاحد ، العديد من لملفات المهمة وطلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب إلى الحكومة



، وتتضمن المناقشات 47 طلب إحاطه وسؤال حول ملفات وقضايا جماهيرية، تتعلق بسياسة الحكومة حول إدارة واستغلال الموارد البشرية بشركات استصلاح الأراضي، والحد من البطالة بين الشباب وإهدار المال العام في المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، وخاصة مشروعات الصرف الصحي وعن إهدار ملايين الدولارات من خلال تصدير الفوسفات المصري دون تحديد للسعر، والمشاكل التي تعاني منها شركات الغزل والنسيج، تجاهل الحكومة وتقاعسها عن مواجهة عمليات الابتزاز التي تقوم بها الجامعات والمعاهد الخاصة .



تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، غدا الأحد، نظر الحكم الصادر في القضية رقم (39) لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول، والمقيدة ضد النائبة سحر عزت الهواري ،



كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن عدم قيام وزارة العدل بتعيين من تم اختيارهم وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2014 من وزارة العدل (إدارة شئون المحاكم) حتى الآن، وعدم مراعاة أحد الأطباء الشرعيين بالفيوم ضميره وللقانون في الحالات التي تتطلب طب شرعي وعدم تواجده في المشرحة، وإعلان هيئة النيابة الإدارية عن وجود درجات شاغرة بوظيفة كاتب رابع بموجب قرار رقم 1 لسنة 2016، وتعيين الحاصلين على التقدير الأدنى وعدم تعيين أصحاب التقدير الأعلى.



تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، 4 طلبات إحاطة موجهة لوزارة العدل، غدا ، وتضمنت الطلبات النائب محمد عبدالغني، بشأن عدم قيام وزارة العدل بتعيين من تم اختيارهم وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2014 من وزارة العدل (إدارة شئون المحاكم) حتى الآن، وطلب الإحاطة المقدم من النائب منجود رشاد الهواري، بشأن عدم مراعاة أحد الأطباء الشرعيين بالفيوم لضميره وللقانون في الحالات التي تتطلب طبا شرعيا وعدم تواجده في المشرحة



، وتضمن طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، إعلان هيئة النيابة الإدارية عن وجود درجات شاغرة بوظيفة كاتب رابع بموجب قرار رقم 1 لسنة 2016، وتعيين الحاصلين على التقدير الأدنى ولم يتم تعيين أصحاب التقدير الأعلى، وطلب الإحاطة بشأن النقص الشديد في أعداد موثقي الشهر العقاري بجميع مكاتب الإسكندرية .



تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعين لها غدًا الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الدولية وتأثيرها على علاقات مصر الخارجية، من خلال تقرير تُجهزه الأمانة العامة للجنة ، كما تعقد اللجنة اجتماعًت آخر فى اليوم ذاته، حول التحديات والقضايا التى تواجه مصر إقليميًا ودوليًا بحضور الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وفتح حلقة نقاشية موسعة بينه وبين الأعضاء للحديث حول كافة القضايا المختلفة .



تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعا مشتركا مع لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية، والإعلام والثقافة والآثار، غدا الأحد، لاستكمال مناقشة مشرع القانون المقدم من النائب محمد شعبان، و(80) نائباً آخرين، بشأن تنظيم الخطابة الدينية، والذى تم تعديل اسمه إلى مشروع قانون "تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين" ، ويشارك فى الاجتماع ممثلون عن وزارة الأوقاف وعن الأزهر الشريف وعن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسعى اللجنة للانتهاء من مشروع القانون المكون من 10 مواد بعدما حسمت 4 مواد منه فى الاجتماع السابق .



جامعات



تعلن جامعات الجمهورية، غدًا الأحد، القوائم المبدئية للمرشحين على مقاعد الاتحادات الطلابية بكل الكليات



وتتلقى لجنة الانتخابات الطعون 4 ديسمبر، و5 ديسمبر لفحص الطعون، على أن تعلن الكشوف النهائية 6 ديسمبر ، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى الكليات الخميس 7 ديسمير، والجولة الأولى للانتخابات 10 ديسمبر المقبل، وجولة الإعادة 11 ديسمبر، و12 ديسمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، و13 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ومساعديهم على مستوى الكليات،



وتنتهى الجولة الانتخابية فى 14 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد على مستوى الجامعة ، و كانت عملية الاقتراع على انتخابات الاتحادات الطلابية بدأت يوم الأربعاء الماضى بعد أن توقفت عملية الانتخابات لمدة عامين متتاليين



يطلق المجلس القومى للمرأة، غدا الأحد، فعاليات بالجامعات المصرية فى إطار حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة



ويقام بجامعة عين شمس ندوة موسعة تحت عنوان "دور الأدب والفنون فى مناهضة العنف ضد المرأة" بحضور أكثر من 500 شاب وفتاه ويتحدث فيها الدكتورة سوزان قليني عميدة كلية أداب جامعة عين شمس وعضو المجلس القومى للمرأة والمخرج محمد فاضل والدكتور سمير فرج المصور الدرامى والدكتورة رانيا يحى عضو المجلس القومى للمرأة ، وفي نفس اليوم يبدأ المهرجان الخماسي لمسابقات كرة القدم لفتيات جامعة المنصورة والذي يستمر لمده أربعة أيام، حيث يشارك في المسايقة الرياضية 14 فرقة من كليات الجامعة .



أحزاب وحركات ونقابات



تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الاحد ، ورشة عمل حول "إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية" بتنظيم من لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) والمكتب الاقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان وتستمر لمدة يومين



، وسيشارك في الورشة المسؤولون المعنيون بكتابة التقارير لهيئات معاهدات حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التوصيات في الجهات الحكومية العربية ذات العلاقة مثل وزارات الخارجية، أو وزارات العدل، أو غيرها من الوزارات والجهات المعنية وذلك بهدف تعزيز المهارات في إعداد التقارير لهيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وفقا للمبادئ التوجيهية ذات العلاقة ، و سيتم تنفيذ البرنامج التدريبي على أساس منهج تفاعلي بين المشاركين والمشاركات والفريق التدريبي المكون من ممثلين لبعض الأنظمة الاقليمية وخبراء هيئات المعاهدات الدولية وخبراء من لجنة حقوق الإنسان العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان .



في إطار حملة 16 يوم العالمية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة دعت حملة "قوة العمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء" لحضور مؤتمرها غدا الاحد في تمام الساعة 12 ظهر بمقر مؤسسة المرأة الجديدة



، والحملة مكونة من عدد من المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضية العنف ضد النساء منها مؤسسة المرأة الجديدة، نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة المرأة والذاكرة, مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف



وتهدف بالأساس إلى المطالبة من أجل تبني قانون موحد لوقف العنف ضد النساء ، وسيتضمن المؤتمر عرض للبيان التأسيسي لقوة العمل، ثم شرح للمفاهيم المختلفة المتعلقة بالعنف ضد النساء ، وأخيرا سيتم عرض مشروع القانون الذي أعدته قوة العمل .





