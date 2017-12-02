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ثقافة وفنون
الاثنين .. انطلاق الدورة الرابعة لأسبوع الكوميكس
السبت 02 ديسمبر 2017 05:37 م
الدورة الرابعة لأسبوع الكوميكس
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الدورة الرابعة لأسبوع الكوميكس
علي راشد
تبدأ فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع الكوميكس بمصر، في السابعة من مساء بعد غد الاثنين 4 ديسمبر، بدرب (1817) بمصر القديمة، وتختتم الدورة الرابعة للأسبوع يوم السبت 9 ديسمبر، وخلاله يقدم عرض نتاج الورش التي أقيمت ضمن الفعاليات، وعلى مدار 7 أيام تقدم مجموعة من الفعاليات الثقافية الخاصة بفن القصة المصورة ومعارض الكوميكس والورش الفنية المختلفة.
من جهته لفت الناشر محمد البعلي، مدير دار "صفصافة" للنشر ومؤسس ومدير أسبوع الكوميكس في مصر، إلى أن أسبوع الكوميكس في مصر هو فعالية سنوية تهدف لتعميق مشهد الكوميكس والقصص المصورة وتعزيز التبادل الثقافي مع العالم، وخلال كل دورة يكون هناك تيمة أساسية لها، ففي العام الماضي كانت التيمة هي الهجرة واللجوء، وفي 2015 كانت التيمة هي حرية التعبير، أما في الدورة المقبلة (الرابعة) فإن المحور الرئيسي هو مظاهر اشتباك الكوميكس بالواقع، بحيث نبعد عن الصورة الذهنية التي تربط الكوميكس بالأبطال الخارقين والمغامرات.
وأضاف البعلي أنه في هذه الدورة يشارك ضيوف وفنانون من مصر والتشيك وبولندا وهولندا، وضمن فعاليات الأسبوع ستقام ورشتان لفن الكوميكس بالقاهرة والإسكندرية ومعارض وإطلاق أكثر من مطبوعة في مجال القصص المصورة.
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