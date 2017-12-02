زوجة السادات: أنور ذهب إلى إسرائيل من موقع قوة

جيهان السادات 5



ولاء البري





أكدت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن الرئيس الراحل كان شخصية عظيمة واختار الذهاب إلى إسرائيل بعد أقل من ٥ سنوات من حرب أكتوبر عام 1973 للدعوة إلى التعايش السلمي من موقع قوة استحق بعدها جائزه نوبل للسلام بجداره ليكون رجل الحرب والسلام.



وأضافت خلال كلمتها، داخل قاعه كنيدي بالكونجرس الأمريكي لإحياء ذكرى مرور ٤٠ عامًا على زيارة الرئيس الأسبق أنور السادات للكنيست الإسرائيلي التاريخية، وذلك بعد توجيه بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي الدعوه لها مؤكدة أن زيارته للكنيست هي الأولى لرئيس مصري وتعد مخاطرة كبيرة استحق بعدها الرئيس المصري جائزه نوبل للسلام.



جاء ذلك الاحتفال بحضور السفير ياسر رضا قنصل مصر في نيويورك وزوجته نهال رضا وأبناء الرئيس السابق جمال السادات وجيهان السادات الابنة وعضو الكونجرس الأمريكي جريس مينج عن نيويورك والعديد من الشخصيات الأمريكية المرموقة، وقد أكدوا جميعًا أن السادات رجل الحرب اختار الذهاب إلى الكنيست بعد ٥ سنوات من عبور ٧٣ ليكون رجلا للحرب والسلام.



وأكد محمد أمين المحقق "من أصل مصري" بشرطة نيويورك والذي وجهت إليه الدعوة لحضور هذا الحدث المهم، أنه سعيد وفخور بتقدير الإدارة الأمريكية لدور الرئيس الأسبق ودور مصر السباق إلى فتح باب السلام، مضيفا أن الرئيس السادات كان له دور بارز في هذه المرحله التاريخية من تاريخ مصر والشرق الأوسط.