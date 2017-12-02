السلع

محمد مجدي



أكد مصدر مسئول في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، بقيام البقال التمويني بدفع 25% من قيمة السلع التي يحصل عليها لن يتم التراجع فيها، وسيتم تطبيقها فعلياً.



وقال المصدر، لـ"المال": أن القرار هو في صالح البقال والمستفيدين من المقررات التموينية، بالإضافة إلي ضمان حق الحكومة في التأكد من وصول السلع إلي مستحقيها، حيث أنه كان يتم تسليمها إلي بقالي التموين على سبيل الأمانة، وكل وظيفة بها الصالح والطالح.



ولفت المصدر إلي أن البقال الذي لن يقوم بدفع المبلغ التأميني، سيواجه صعوبة في الحصول على المقررات التموينية التي يقوم ببيعها للمستفيدين من البطاقات التموينية، حيث أنه سيتم إنتهاء المهلة في يوم 7 ديسمبر القادم.



يشار إلي أن وزارة التموين، أصدرت قرار بشأن دفع بقال التموين 25% من قيمة السلع التي يحصل عليها كتأمين، ويتم سداد تلك المبالغ من يوم 7 نوفمبر الجاري، حتي يوم 7 ديسمبر المقبل، مع العلم أنه كان من المقرر أن تنتهي يوم 21 من الشهر الجاري، إلا أنه تم مد المهلة.



وفي هذا السياق، قال ماجد نادى المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالي التموين، لـ"المال"، أنه لم يتم حتي الأن، تسديد الـ25% من قيمة التأمين للسلع التي فرضتها الوزارة على البدالين، كما أن هناك عدد كبير يرفض تسديدها وذلك واضح للجميع.



وأكد نادي، أن هناك رفض تام لتسديد المبلغ النقدي وعدم التزام بالقرار لعدم قدرة البقالين المالية على الدفع أو الحصول على قروض بفائدة، كما أن هناك مستحقات مالية للبقاليين لدي الوزارة متمثلة في هامش ربح أكثر من 3 أشهر لم يحصلوا عليها حتى الآن بالإضافة لـ14 شهرا حافزا للبقالين، تصل قيمتها إلي ما يقرب من 225 مليون جنيه.



بينما قال عصام حبيب، بقال تمويني في العباسية، لـ"المال"، أنه قام بدفع التأمين مجبر، وذلك حتي لا يخسر ما بناه جده ووالده، طوال العقود الماضية، موضحاً أنه إستلم جميع السلع التي يتم الإقبال عليها، من قبل المواطنين المتعاملين معه.



يشار إلي أن عدد البطاقات التموينية يصل عددها إلي 20 مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن.