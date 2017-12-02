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بورصة وشركات
البورصة تربح 24 مليار جنيه الأسبوع الماضي
السبت 02 ديسمبر 2017 05:04 م
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البورصة المصرية
المال- خاص
أنهت البورصة المصرية أسبوعها الماضي وسط ارتفاعات جماعية لمؤشراتها، بنسب تراوحت بين نحو 3 و4% وأرباح رأسمالية قيمتها 24 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر EGX30 نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 14582 نقطة، كما أغلق مؤشر EGX70 عند 795 نقطة، بارتفاع نسبته 2.96%، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 3.7% مغلقا عند مستوى 1852 نقطة.
وبينما تراجعت التداولات بنحو 2.4 مليار جنيه لتغلق عند مستوى 5.8 مليار جنيه، أغلق رأس المال السوقي عند مستويات 814 مليارا، رابحا نحو 24 مليار جنيه.
واستحوذ المصريون على النسبة الكبرى من التعاملات بنسبة 69.16%، بينما كان نصيب الأجانب 20.30% بصافي شراء 442.87 مليون جنيه، وكان نصيب العرب 10.54%، بينما اتجهوا للبيع 2.79 مليون الأسبوع الحالي، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وجاء نصيب المؤسسات من التعاملات الأسبوع الماضي 38.32% من المعاملات، متجهين للشراء بصافي 302.38 مليون جنيه، فيما كان نصيب الأفراد من التعاملات 61.68%.
ويقول محللون إن السوق تستهدف قمما تاريخية جديدة الأسبوع الحالي مدعومة بالأداء الصعودي لتعاملات الأسبوع الماضي، والأداء الإيجابي المتوقع للأسهم القيادية.
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