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ثقافة وفنون
صاحب المقتنيات مكاوى سعيد يودع وسط البلد
السبت 02 ديسمبر 2017 04:55 م
مكاوى سعيد
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مكاوى سعيد 2
علي راشد:
وسط البلد، هو المكان الذي استقر في وجدان مكاوى سعيد، ليرصد ملامحه و دهاليزه عبر مجموعته الشهيرة "مقتنيات وسط البلد". وهو المكان الذي عاش فيه 18 يوما في ثورة 25 يناير، ليرصد خلالها الأحداث بعيون أديب، ومواطن أراد لوطنه أن يكون شيئا أخر.
رحل اليوم الكاتب والروائي الكبير مكاوي سعيد، تاركا رصيدا أدبيا كبيرا بالمكتبات وفي كل مكان يدرك كيف تكون القراءة ولمن.
كان هادئا، بعيدا كل البعد عن صراعات الأدباء، لكن أعماله كانت تحدث ضجة كبيرة بمجرد صدورها، محققة أعلى نسبة مبيعات، فحين صدرت مجموعته القصصية "مقتنيات وسط البلد" عام 2010، حققت نجاحا كبيرا، وهي العمل الذي قال عنه "سعيد" في أكثر من تصريح، إنه كان يحلم بإصدارها، قبل روايته "تغريدة البجعة"، التي وصلت إلى القائمة القصيرة بجائزة البوكر، وتعتبر "المقتنيات" بالنسبة له عملا هاما، أراد من خلاله التأريخ لبعض الأماكن بمنطقة وسط البلد، التي غيرها الزمن سواء بالهدم أو بالتغيير.
رحلته في الكتابة لم تكن فقط من أجل أن يصبح كاتبا مشهورا، بقدر ما كان يكتب من أجل المهمشين، وصوتهم في الحياة.
وفي عام 2013 صدر له عن الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب "عن ميدان التحرير وتجلياته"، وهو الكتاب الذي اعتبره مقدمة لكتابه "كراسة التحرير"، الذي صدر في نهاية نفس العام تقريبا، وشمل زوايا مختلفة رصدها "سعيد" من خلال معايشته لأحداث الثورة، وتواجده بمنطقة وسط البلد.
بدأ مكاوي سعيد، رحلته في الكتابة في أواخر السبعينات، بكتابة الشعر، ونشرت له مجموعة من القصائد بالجامعة، إلا أنه اتجه بعد ذلك لكتابة القصة القصيرة بشكل أعمق، وصدرت أول مجموعة قصصية له وهي "الركض وراء الضوء"، ثم توالت أعماله بعد ذلك، ومن بينها "فئران السفينة" ، و"تغريدة البجعة"، و"مقتنيات وسط البلد"، و"عن ميدان التحرير وتجلياته"، و"كراسة الثورة"، و"أن تحبك جيهان".
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