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بورصة وشركات
التجاري الدولي تقتنص 10% من تعاملات البورصة عبر الإنترنت
السبت 02 ديسمبر 2017 04:33 م
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مستخدمى الإنترنت
مصطفى طلعت
احتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، صدارة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول عبر الإنترنت، مستحوذة على 10.3% من تعاملات البورصة في شهر نوفمبر الماضي.
وبلغت قيمة التداولات المنفذة بواسطة التجاري الدولي عبر الإنترنت 3.1 مليار جنيه، ، وذلك من خلال بيع وشراء 548.2 مليون ورقة مالية، عبر 58.5 ألف عملية.
وجاءت بالمراكز من الثاني إلى العاشر كل من "المجموعة المالية وبلتون وبايونيرز وهيرميس ومباشر وأرقام ونعيم وفاروس وإتش سي لتداول الأوراق المالية".
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