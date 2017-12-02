التخطيط تنشر محاور خطة تحسين الخدمات الحكومية

المال - خاص



نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "Facebook"، معلومات عن تحسين الخدمات الحكومية، كأحد المحاور الهامة لخطة الإصلاح الإداري.



ويهدف محور تحسين الخدمات الحكومية في خطة الإصلاح الإداري إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى.



وأشارت الصفحة إلى المشروعات التي تعمل عليها الوزارة من أجل تحسين الخدمات الحكومية، وهي: بوابة خدمات الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg، بوابة المشتريات الحكومية لصالح وزارة المالية www.etenders.gov.eg، منظومة فرض وإنفاذ القانون، تطوير نظم نيابات ووحدات المرور، تطوير خدمات الطيران المدني والارتفاق الجوي، تطوير وميكنة مراكز الأورام، تطوير نظم مدفوعات حكومية إلكترونية، خدمات تسجيل المواليد والوفيات، خدمات متابعة التطعيمات المركزي، إنشاء وتطوير البوابات الحكومية لصالح الوزارات والمحافظات، تطوير مراكز خدمة المواطنين بالوحدات المحلية، خدمات التنسيق الجامعي، تطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، خدمات تسجيل مرضى فيروس سي، ميكنة المعامل المركزية لوزارة الصحة، منظومة معلومات إدارة المستشفيات HMIS، خدمات التسجيل الصيدلي، خدمات الملف الطبي الموحد.



