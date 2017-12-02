نجيب ساويرس أول رجل أعمال ينتقد ولى العهد السعودى

نجيب ساويرس 111

أحمد الدسوقى



فى الوقت الذى صمت فيه مليارديرات المنطقة العربية بشكل عام، والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، عن حملة الاعتقالات الموسعة التى قام بها ولى العهد السعودي محمد بن سلمان، منذ قرابة شهر، فتح المليادرير المصرى نجيب ساويرس، النار على الأمير الشاب، الذى يطمح بقوة فى تولى زمام الأمور فى أكبر دولة مصدرة للنفط فى العالم.



ودعا المليادير المصرى -الذى يعد واحداً من أشهر رجال الأعمال فى الشرق الأوسط- بالتصدى للأمير الشاب بكل قوة لأنه لن يستثمر أحد في المملكة بعد ما حدث، مضيفًا: "علينا أن نقول له لا، هناك سيادة القانون والنظام، لديك عملية شفافة، أين المحكمة؟ ما الدليل؟ من هو القاضي؟".



وقال ساويرس فى كلمة -أمس- أمام منتدى "حوار المتوسط" بالعاصمة الإيطالية روما، إن "كل شخص يمتلك ضميرًا عليه التحدث بجرأة ولكن الكثيرين يخشون فعل ذلك".



وقامت السلطات فى المملكة العربية السعودية، مطلع الشهر الماضى، باحتجاز ما يزيد عن 200 من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين، فى إطار تحقيق تجريه لجنة عليا تشكلت حديثًا لمكافحة الفساد، برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان ، وكان من أبرز الموقوفين الأمير الوليد بن طلال، والشيخ صالح كامل، وبكر بن لادن، وعادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط، وإبراهيم العساف، وزير المالية السابق، وعبد الله السلطان، قائد القوات البحرية.



ووجه رجل الأعمال المصرى حديثه للأمير الشاب، قائلاً: "هل أنت لست جزءًا من هذا؟ من أين حصلت على أموالك؟ ألم تفعل هذا؟ ما هو النظام؟".



ونقلت "رويترز" عن المليادرير المصرى قوله: "الجميع خائفون لأنهم لديهم مصالح هناك، لديهم النفط، لديهم الأموال، لكن يجب على المرء أن يكون لديه ضمير، عندما أقول هذا، أعرف أنني مقضي علي في السعودية، لن أحصل بعد الآن على أعمال (هناك)، حسنًا، أنا لا أبالي".



وأضاف الملياردير المصري، الذي يملك استثمارات ضخمة في قطاعي الاتصالات والإنشاءات في مصر والعالم العربي وشمال إفريقيا، أن هذا الشاب فجأة قبض على عدد من أقربائه والمسؤولين الكبار، واحتجزهم في فندق، وأخذ أموالهم، وقال للعالم إن هذا هو أسلوبه في محاربة الفساد.



وتوقع ساويرس، الذي لا يمتلك استثمارات كبيرة في السعودية، أن يغادر قادة الأعمال السعودية في المستقبل، قائلًا: "أعتقد بعد ما حدث في السعودية لن يستثمر أحد هناك".



وحول أكثر البلاد العربية أمنا للاستثمار، قال ساويرس: "مصر والمغرب وتونس والأردن والسودان".