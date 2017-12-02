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اتصالات وتكنولوجيا
انطلاق الدورة 21 لمعرض القاهرة الدولى للاتصالات.. غدًا
السبت 02 ديسمبر 2017 02:53 م
تكنولوجيا
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تكنولوجيا
المال – خاص
تنطلق فعاليات الدورة 21 من معرض القاهرة الدولي للاتصالات، تحت شعار "خارج التوقعات" في مركز معارض مصر في القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 3-6 ديسمبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويشهد المعرض هذا العام عدداً من الفعاليات، منها انطلاق أول هاتف مصري الصنع، أول تأشيرة إلكترونية e-visa.
وسيضم أكثر من 500 شركة من مصر وأفريقيا والشرق الأوسط في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأقمار الصناعية والتكنولوجيا المالية والدفاع والأمن والسلامة العامة والمدن الذكية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 1000 خبير ومدير تنفيذي من مختلف الشركات، بحضور فعاليات المؤتمر أو التحدث في جلساته، ويعد المؤتمر جزءًا لا يتجزأ من المعرض المقام على مدى 4 أيام، مع انعقاد ورش عمل وعروض توضيحية للشركات بالتوازي مع المعارض الأربعة المتخصصة.
ويعقد معرض Cairo ICT، في دورته الحادية والعشرين على مساحة 28 ألف متر مربع، بزيادة تقدر بـ 25% عن مساحة العام الماضي.
ويصاحب معرض Cairo ICT، ثلاثة معارض أخرى، وهي المؤتمر والمعرض الرابع للشمول الرقمي، وتكنولوجيا المدفوعات الرقمية “PAFIX”، والمعرض والمؤتمر الثالث لأنظمة الأمن والدفاع والسلامة “DSS”، والمعرض والمؤتمر الثالث لتكنولوجيا المدن والمجتمعات الذكية “Smart Communities”، بالإضافة إلى مبادرة الابتكار المتمثلة في الملتقى الثاني لابتكارات المستقبل “Innovation Arena".
إلى جانب الملتقى الثاني لابتكارات المستقبل INNOVATION ARENA "ساحة الابتكار"، بمشاركة 50 مجموعة من المبتكرين وفي ساحة الابتكار INNOVATION ARENA وسيتم تخصيص مقابلات ثنائية بين المشاركين من أصحاب الأفكار والمطورين مع أصحاب رؤوس الأموال الممولة لبعض المشروعات، لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الشباب على تكوين شركات قادرة على المنافسة العالمية والنمو.
وتسعى الشركات العالمية لتقديم يد العون الفنية للشباب لإعطائهم فرصاً نادرة للتدريب على منصاتها المختلفة، مع منحهم فرصًا للسفر للخارج للاستفادة من الخبرات العالمية.
وتشارك في INNOVATION ARENA أكاديمية البحث العلمي والعديد من الجهات والمؤسسات المهتمة بريادة الأعمال ودعم أفكار الشباب، وتأتي "ساحة الابتكار" استكمالاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بدعم الابتكار والإبداع وتدشين صندوق لدعم المبتكرين بمساهمة مشتركة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
معرض القاهرة الدولي للكتاب
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