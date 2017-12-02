الأهلي يستهل ولاية الخطيب بمواجهة إنبي

والزمالك لنسيان إخفاقاته أمام الرجاء



على المصرى:



يستهل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، ولاية رئيس القلعة الحمراء الجديد، وأسطورته محمود الخطيب، الذى اكتسح بقائمته انتخابات الخميس الماضى، بمواجهة إنبى، مساء اليوم السبت، فيما يرغب غريمه الزمالك في استعادة الثقة أمام الرجاء، بعد أن تلقى الهزيمة الثانية هذا الموسم، في الجولة الماضية أمام مصر للمقاصة.



وتقام الجولة الثانية عشرة من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، على مدار ثلاثة أيام، تبدأ اليوم السبت، وتنتهى الإثنين المقبل، وتلعب ثلاثة لقاءات فى اليوم، وتنطلق مباريات المرحلة، فى الثالثة إلا ربع عصرا، بمواجهة تجمع بين الأسيوطي سبورت وضيفه طنطا.



ولا بديل أمام الزمالك سوى الفوز، عندما يحل ضيفا فى الخامسة والربع من مساء اليوم السبت، على ستاد الإسكندرية، ضيفا على الرجاء، متذيل جدول ترتيب المسابقة برصيد خمس نقاط، فيما يخشى الصربى نيبوشا يوفوفيتش المدير الفنى للزمالك، من الإقالة في حالة عدم الفوز، خاصةً بعد أن تراجع فريقه إلى المركز الخامس، وتوقف رصيده عند 18 نقطة، من عشر مباريات.



وعقد نيبوشا عدة اجتماعات متتالية، مع طارق يحيى المدرب المساعد، من أجل النظر في أسباب الخسارة الأخيرة 3-1، أمام مصر المقاصة، وكيفية الخروج من دائرة إهدار النقاط، وربما يقرر مدرب الزمالك، إدخال بعض التعديلات على تشكيلته أمام الرجاء، أملا في نتائج أفضل.



فيما يسعى الأهلي "حامل اللقب"، إلى مواصلة انتصاراته ونتائجه المتميزة، عندما يواجه إنبي فى الثامنة من مساء السبت، على ستاد القاهرة الدولى، من أجل التقدم نحو صدارة الدوري، ويدخل الأهلي المواجهة مع ضيفه إنبي باحثا عن النقاط الثلاث، التي تدعم مشواره في المسابقة، وتجعله يحافظ على سجلة الخالي من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بفارق سبع نقاط عن الإسماعيلي، لكن له أربع مباريات مؤجلة، في حال الفوز بها، سيعتلي صدارة المسابقة بكل جدارة.



وستكون المباراة أول لقاء يخوضه الأهلي، تحت قيادة محمود الخطيب رئيس النادي الجديد، الذي فاز في الانتخابات التي تمت الخميس الماضى، وثارت مخاوف قبل الانتخابات، حول إمكانية إدخال تعديلات على الجهاز الفني، إذا ما فاز الخطيب، لكن الخطيب قطع الشك باليقين، في أول تصريح له عقب فوزه، فأكد استمرار الجهاز الفني في مهمته.



وقال الخطيب، في تصريحات تلفزيونية، عقب الفوز بالرئاسة، إنه لا مساس بالجهاز الفني لفريق الكرة، بقيادة حسام البدري، مضيفا: "سندعم الفريق بقوة للمنافسة على تحقيق كل الألقاب، وإسعاد الجماهير"، وتابع: "لا يوجد ما يسمى بتصفية حسابات داخل الأهلي، ولكن المجلس الجديد سيدرس الأوضاع داخل النادي جيدا، قبل أن يتّخذ أي قرارات".



في المقابل يأمل إيهاب جلال، المدير الفنى لإنبي، في تحقيق الفوز حتى يواصل فريقه نتائجه الجيدة، أمام الفرق الكبيرة، ولتعويض تعادله في الجولة الماضية، أمام الأسيوطي سبورت، وقال جلال: "لدي دراية كاملة بمواطن القوة بالأهلي، وسأسعى لإيقاف مفاتيح لعبه، وتحقيق نتيجة إيجابية"، وتابع: "إذا كان الأهلي يملك لاعبين من أصحاب الخبرات، فإن إنبي أيضا لديه عناصر خبرة، وثقتي كبيرة في اللاعبين، لكن المباراة رغم كل ذلك صعبة".



وتقام غدا الأحد، ثلاث مباريات أخرى، أبرزها مواجهة المقاولون العرب مع سموحة، فى السابعة والنصف مساء، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، حيث يسعى ذئاب الجبل إلى تثبيت أقدامهم في المربع الذهبي، بعد الفوز الصعب الذي حققه على طنطا، فيما سيخوض سموحة المباراة تحت قيادة ميمي عبد الرازق، المدرب المساعد، بعدما اعتذر التشيكي فرانز ستراكا، عن عدم استكمال مهمته، لأسباب عائلية، حسبما قال محمد فرج عامر رئيس النادي.



وسيخوض الإسماعيلي "المتصدر" مواجهة صعبة على أرضه "ستاد الإسماعيلية، فى الثالثة إلا ربع عصرا، مع بتروجيت الذي خسر في الجولة الماضية، أمام الرجاء المتعثر، ويلتقي فى الخامسة مساء، الاتحاد السكندري مع وادي دجلة، على ستاد الإسكندرية، في مباراة قد تؤدي نتيجتها، إلى إقالة الفرنسي جان ميشيل كفالي، المدير الفنى للاتحاد، إن لم يحقق فريقه الفوز، بعدما تراجع زعيم الثغر تحت قيادته إلى المركز الـ15 بعشر نقاط، بينما يحتل وادي دجلة المركز الـ16، بثماني نقاط.



وتختتم مباريات الجولة الثانية عشر من المسابقة، يوم الإثنين المقبل، بثلاث مباريات أخرى، فيلتقي النصر مع الداخلية، على ستاد القاهرة فى الثالثة الا ربع عصرا، ومصر المقاصة مع طلائع الجيش، فى السابعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولى، والإنتاج الحربي مع المصري "الوصيف بـ 22 نقطة"، فى الخامسة مساء على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.