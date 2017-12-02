تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث أوسيم إلى 3 يناير

أكاديمية الشرطة

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهمين سالم حافظ رابح وسعد زغلول سعد في أحداث التجمهر بمنطقة أوسيم والتي أسفرت أحداثها عن مقتل شخص بسبب خصومة ثأرية، في القضية المعروفة بأحداث التجمهر بمنطقة "أوسيم" إلى جلسة 3 يناير المقبل للحكم.



كما أمرت المحكمة بالتحقيق مع مأمور قسم أوسيم، وضابط المأمورية، لتأخر عرض المتهمين على المحكمة.











