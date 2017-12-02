الشروط والتخصصات الجامعية المطلوبة للالتحاق بالكلية الحربية

جمال أبو إسماعيل



بدور إبراهيم :



أعلن اللواء أركان حرب، جمال أبو إسماعيل، مدير الكلية الحربية، قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات اعتبارا من يوم السبت 2 ديسمبر 2017، وهم الدفعة 112 أطباء، والدفعة 76 مهندسين، والدفعة 64 مختلط، والدفعة 106 رئيسات تمريض .



وأشار خلال مؤتمر صحفى، أن الشروط العامة للقبول تتمثل فى أن يكون الطالب المتقدم ووالديه وأجداده مصريين، وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية أخرى، وألا يكون الطالب المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السيروالسلوك، وألا يقل طوله عّن 170 سم، والطالبة 155 سم، وألا يكون قد استقال أو فصل تدريبيا من أى كلية أو معهد عسكرى، وألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يرفق الموقف التجنيدى الخاص به، وأن يكون لائقا طبيًا طبقا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة، ولا يجوز إعادة الكشف عليه فى نفس الدفعة فى حالة عدم لياقته طبيا، وأن يجتاز الطالب المتقدم اختبارات اللياقة البدنية، ولا يجوز إعادة الاختبار فى نفس الدفعة فى حالة عدم اجتياز الاختبار .



وتابع أنه من ضمن الشروط أيضا، أن يؤدى الطالب المتقدم اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من ارتفاع 7.5متر، بدون تردد ومن المرة الأولى، وأن يجتاز الاختبارات النفسية والاختبار الشخصى، وفقا لتقييم اللجنة والعرض الطبى العام، والذى يشمل التحاليل الطبية المتقدمة .



وأكد أن الطالب سيقوم بالتوقيع على تعهدات كتابية، تتضمن الالتزام الكامل بشروط الكلية الحربية، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة من أوراق القبول صحيحة، وأن يلتزم الطالب المتقدم للالتحاق بالكلية بالدرجة العلمية المعلن عنها، وليس الدرجة العلمية الحاصل عليها، ويقوم بالتوقيع على الإقرارات المخصصة بشأن ذلك بالملف، وأن تلتزم الطالبات المقبولات بالكلية بإرتداء الزى العسكرى المقرر لهن، والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ الضم، وبعد التخرج، وتتعهد بإقرار كتابى بذلك، ويسمح لضباط الاحتياط والمكلفات، وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط .



وأوضح مدير الكلية، أن التخصصات المطلوبة بدرجة بكالوريوس وليسانس، بالإضافة إلى قبول الطلبة بالدرجة العلمية المطلوبة، وسيتم معاملتهم وتعيينهم بعد التخرج بنفس الدرجة، حتى فى حالة حصول الطالب على درجة علمية أعلى، وفى مجال الطب البشرى يسمح بقبول الطالب بدرجة الماجستير والدكتوراه .



وعن التخصصات المطلوبة، أكد أنه فى مجال طب بشرى بنين، الحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ويمكن للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه الترشيح للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة، شرط أن يكونوا من تخصصات التشريح والكيمياء الحيوية والباثولوجيا والفارماكولوجى، والباطنة والصحة العامة والميكروبولوجى، والصحة العامة والنساء والأطفال والجراحة .



ومن طب أسنان، الحاصلين على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وطب بيطرى ذكور، الحاصلين على بكالوريوس، وصيادلة ذكور وإناث الحاصلين على البكالوريوس و رئيسات تمريض إناث .



وفى مجال تمريض إناث للحاصلات على درجة البكالوريوس، وعن الشروط تقدير المؤهل جيد فأعلى بالنسبة للأطباء البشريين والأسنان، وتقدير المؤهل مقبول فأعلى بالنسبة للتخصصّات صيادلة وبيطرى وتمريض إناث، وأن يكون الطالب قد أمضى فترة الامتياز، وأن يكون حاصلا على الموهل عام 2017، والسنوات السابقة بشرط التقيد بالسن، وألا يزيد السن فى أول يناير عن 30 سنة، بالنسبة للأطباء البشريين والأسنان الحاصلين على درجة البكالوريوس، و34 سنة للحاصلين على الماجستير و38 سنة للحاصلين على الدكتوراه، و28 سنة للأطباء البيطريين والصيادلة ذكور والصيدلانيات الإناث، و26 سنة لخريجات كلية التمريض الإناث الحاصلات على بكالوريوس .



وعن التخصصات المطلوبة فى المهندسين بنين، فهى كهرباء قوى وحواسب واتصالات وميكانيكا قوى، وميكانيكا إنتاج، وهندسة بحرية بِنَاء سفن، وميكانيكا سيارات، وهندسة طبية، وهندسة كيميائية، وهندسة عمارة، وهندسة مدنى، وهندسة طيران .



وعن الشروط الخاصة بالمهندسين، أوضح اللواء جمال أبو إسماعيل، أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل عام 2017، وما قبلها شرط التقيد بالسن، وألا يزيد فى أول يناير عّن 26 سنة، وأن يكون التقدير مقبول فأعلى، وأن يتم المفاضلة على أساس الدرجة العلمية، ثم درجة النجاح فى الاختبارات .



سابعا - التخصصات المطلوبة من خريجى الجامعات بنين فقط: كيمياء خاصة وكيمياء مزدوجة، وعلوم ميكروبيولجى، وكيمياء حيوية وعلوم حيوان وعلوم بيولوجي وعلوم جيولوجيا وعلوم فيزياء وكيمياء تحليلية وعلوم حواسب وحقوق وتجارة محاسبة وزراعة وتربية رياضية ولغات "إنجليزى وعبرى وفرنسى ويابانى وسواحيلى".



كما ضمت التخصصات خريجى علاج طبيعى، وأداب علم نفس، وأداب اجتماع، وخدمة اجتماعية، وإعلام وصحافة.



كما يتم قبول التخصصات الأخرى المطلوبة من الإناث خريجى علاج طبيعى، وأداب علم نفس وأداب اجتماع، ويفضّل أن يكون الاختيار بين الضابطات المكلفات بالقوات المسلحة.



وأضاف أن الشروط الخاصة بالطلبة خريجى الجامعات من التخصصات الأخرى، أن يكون الطالب حاصلا على المؤهل عن عام 2016 وعام 2017 فقط، وأن يكون تقدير المؤهل جيد فأعلى، وألا يزيد سن الطالب المتقدم فى 1 يناير القادم عن 26 سنة، ويسمح لتخصص الكيمياء التحليلية فقط التقدم للحاصلين على الماجستير، شرط ألا يزيد السن عن 34 سنة، كما يسمح لتخصص العلاج الطبيعى للحاصلين على المؤهل عام 2015، ويكون قد أمضى فترة الامتياز.



وأوضح إن مدة الدراسة من 6 أشهر لجميع التخصصات، ويمنح الخريج شهادة الدراسة العسكرية، وسيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارا من4 ديسمبر 2017.

