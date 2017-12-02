EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
حديد عز وبشاى يثبتان سعر الطن عند 11970 جنيهًا
السبت 02 ديسمبر 2017 02:15 م
الحديد
أخر الأخبار
الحديد
عمر سالم
أعلنت شركتي "حديد عز" و"بشاى" للصلب، عن ثبات أسعارهما لشهر ديسمبر، بداية من اليوم السبت، ليسجل سعر الطن 11970 جنيهًا تسليم أرض مصنع.
وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، فى تصريحات لـ"المال"، إن الشركتين أرسلتا إخطاراً لوكلائهما بأنه تم تثبيت السعر لشهر ديسمبر الجارى، بداية من اليوم ليسجل سعر طن الحديد لشركة حديد عز عند 11950 جنيهًا، على أن يصل سعر الطن للمستهلك 12.4 ألف جنيه.
وأوضح الدجوى أن شركة بشاى للصلب أعلنت أن سعر الطن أرض مصنع لشهر ديسمبر الجارى يصل 11970 جنيهًا، على أن يصل للمستهلك 12.350 ألف جنيه.
حديد عز
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا