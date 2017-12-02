البورصة المصرية

أسماء السيد



سجلت مؤشرات البورصة خلال الأسبوع المنقضي ارتفاعًا جماعيًا، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.4% ليصل إلى 14582 نقطة، كما ارتفع مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة ليصل إلي 795 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنحو 2.9%، وصعد egx100 اﻷوسع نطاقًا بنحو 3.7% ليصل إلي 1852 نقطة.



يُذكر أن مؤشر البورصة الرئيسي بنحو 1.6% خلال الشهر المنقضي ليصل إلى 14582 نقطة، كما ارتفع مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة 1.7% عند 795 نقطة، وعلى صعيد مؤشر egx100 اﻷوسع نطاقًا فارتفع بنسبة 4.7% ليصل إلى 1852 نقطة.







