درجات الحرارة المتوقعة اليوم 2 ديسمبر

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم السبت، تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، التى تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، والطقس دافئ على باقى الأنحاء نهارًا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 26 درجة، والصغرى 13 درجة والإسكندرية 25 للعظمى والصغرى 14 ومطروح 13 للصغرى والعظمى 24.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، وحالة الرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة الرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 13 26

وسط الدلتا 12 25

الإسكندرية 14 25

بلطيم 13 24

مطروح 13 24

السلوم 11 23

سيوة 06 23

بورسعيد 18 24

دمياط 16 24

العريش 10 25

رفح 11 25

الإسماعيلية 09 26

السويس 12 25

رأس سدر 14 25

نخل 05 23

نويبع 18 27

طابا 13 25

كاترين 08 21

الطور 14 25

شرم الشيخ 20 26

الغردقة 17 25

مرسى علم 18 26

الفيوم 12 26

بنى سويف 11 26

المنيا 10 26

أسيوط 09 26

سوهاج 12 27

قنا 11 27

الأقصر 11 28

أسوان 12 29

أبوسمبل 11 27

الوادى الجديد 11 25

شلاتين 18 28

أبو رماد 18 27

رأس حدربة 19 26

حلايب 20 26

