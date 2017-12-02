قال أحمد عادل درويش نائب وزير الاسكان للتطوير الحضارى والعشوائيات، إن حوالى 51 % من أهالى مثلث ماسبيرو تم إخلائهم من بيوتهم بعد تخييرهم بين التعويض المادى أو بناء شقق سكنية.

قال أحمد عادل درويش نائب وزير الاسكان للتطوير الحضارى والعشوائيات، إن حوالى 51 % من أهالى مثلث ماسبيرو تم إخلائهم من بيوتهم بعد تخييرهم بين التعويض المادى أو بناء شقق سكنية.