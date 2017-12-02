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عقـــارات
الإسكان: 51 % من أهالى مثلث ماسبيرو تم إخلائهم
السبت 02 ديسمبر 2017 01:38 ص
مثلث ماسبيرو
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مثلث ماسبيرو
أحمد صبرى:
قال أحمد عادل درويش نائب وزير الاسكان للتطوير الحضارى والعشوائيات، إن حوالى 51 % من أهالى مثلث ماسبيرو تم إخلائهم من بيوتهم بعد تخييرهم بين التعويض المادى أو بناء شقق سكنية.
وأشار فى لقاء له مع برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم، إلى أن المنطقة بها 4300 أسرة 70 % منهم تلقوا تعويضات مالية و420 أسرة تم منحهم شقق سكنية تمليك بمنطقة الأسمرات و840 فضلوا البقاء فى نفس اماكنهم.
ماسبيرو
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