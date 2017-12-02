مميش: عضوية مجلس البحرية الدولية يدعم صناعة النقل البحري

وكالات:





قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، إن فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، يدعم صناعة النقل البحري، ويؤكد مجددا الثقة الدولية في مستوى الأمن والسلامة بالموانئ البحرية المصرية.





وفازت مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة «C» خلال الانتخابات التي أجريت الجمعة، بالعاصمة البريطانية لندن، إذ حصلت مصر على 133 صوتا من إجمالي 160 لتحتل مصر المركز السادس بترتيب أعلي من الانتخابات السابقة التي احتلت فيها مصر المركز السابع.





وهنأ الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية الشعب المصري، بهذا الفوز الذي تحقق خلال الانتخابات التي عقدت بمقر المنظمة في العاصمة البريطانية لندن.





وأشاد الفريق مميش، في بيان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مساء اليوم الجمعه، بدعم القيادة السياسية، وبالجهد المتصل للدبلوماسية المصرية، وأيضا دور المهندس هشام عرفات وزير النقل وفريق العمل معه وجهود الوزارة في هذا الشأن.



