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عقـــارات
الإسكان: لدينا 400 منطقة عشوائية نعمل على تطوير 112 منها
السبت 02 ديسمبر 2017 01:14 ص
احمد عادل درويش نائب وزير الإسكان
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احمد عادل درويش نائب وزير الإسكان
أحمد صبرى:
قال أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضارى والعشوائيات، إن مصر بها 400 منطقة عشوائية غير امنة، تطور الدولة منها حاليا 112 منطقة بتحديثها وإزالة مايجعلها غير آمنة.
وأشار فى لقاء له مع برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم، إلى أن الاهالى طوروا ذاتيا 74 منطقة بمحافظات الجمهورية، مؤكدا أن هناك 186 منطقة لم يتم البدء في تطويرها لصعوبتها.
وأكد أن 40 % من المدن المصرية غير مخططة وليس بها خدمات او طرق كفاية مثل منشبة ناصر، لذلك تعمل الدولة فى الوقت الحالى على جعلها مناطق حضارية.
الإسكان
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