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سيـــاســة
على هامش منتدى الحوار المتوسطي.. مباحثات بين وزيري خارجية مصر وروسيا
الجمعة 01 ديسمبر 2017 08:04 م
سامح شكري
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سامح شكري
المال- خاص
في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا والحرص على دفعها قُدمًا خلال الفترة المقبلة، عقد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف جلسة مشاورات ثنائية، في ختام مشاركته بفعاليات منتدى الحوار المتوسطي بعد ظهر اليوم الجمعة الأول من ديسمبر 2017.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا، خلال اللقاء، خصوصية العلاقات بين مصر وروسيا، وعمق الشراكة بينهما في شتى المجالات.
وفي هذا الصدد جدّد وزير الخارجية التزام مصر بتعميق التشاور والتنسيق مع روسيا، ولا سيما فيما يتعلق بالقضايا والأزمات الإقليمية في ظل التعقيدات التي تخيم على المشهد الإقليمي في الوقت الراهن.
وتبادل الوزيران وجهات النظر والتقييم بشأن جهود التسوية السياسة للأزمة السورية وجهود مكافحة الإرهاب بسوريا، فضلًا عن الوضع فى لبنان والأزمة اليمنية.
كما تناول الوزيران ملف أمن الطيران، حيث استعرض وزير الخارجية الإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية من أجل تعزيز أمن المطارات المصرية؛ لتوفير الحماية الكاملة للمواطنين المصريين ولكل ضيوف مصر، وفى مقدمتهم السائحون الروس، وأكد الوزيران حرص البلدين على استئناف الطيران المباشر بين مصر وروسيا فى أقرب فرصة ممكنة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين تباحثا حول ملف الحرب على الإرهاب، حيث قدم الوزير الروسي تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع بمسجد الروضة بشمال سيناء، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على التصدي لمثل هذه الأفعال الإرهابية، مجدِّدًا دعم بلاده الكامل لمصر في مواجهة هذه الهجمة الإرهابية الشرسة.
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