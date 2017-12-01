على هامش منتدى الحوار المتوسطي.. مباحثات بين وزيري خارجية مصر وروسيا

المال- خاص













في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا والحرص على دفعها قُدمًا خلال الفترة المقبلة، عقد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف جلسة مشاورات ثنائية، في ختام مشاركته بفعاليات منتدى الحوار المتوسطي بعد ظهر اليوم الجمعة الأول من ديسمبر 2017.





وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا، خلال اللقاء، خصوصية العلاقات بين مصر وروسيا، وعمق الشراكة بينهما في شتى المجالات.





وفي هذا الصدد جدّد وزير الخارجية التزام مصر بتعميق التشاور والتنسيق مع روسيا، ولا سيما فيما يتعلق بالقضايا والأزمات الإقليمية في ظل التعقيدات التي تخيم على المشهد الإقليمي في الوقت الراهن.





وتبادل الوزيران وجهات النظر والتقييم بشأن جهود التسوية السياسة للأزمة السورية وجهود مكافحة الإرهاب بسوريا، فضلًا عن الوضع فى لبنان والأزمة اليمنية.





كما تناول الوزيران ملف أمن الطيران، حيث استعرض وزير الخارجية الإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية من أجل تعزيز أمن المطارات المصرية؛ لتوفير الحماية الكاملة للمواطنين المصريين ولكل ضيوف مصر، وفى مقدمتهم السائحون الروس، وأكد الوزيران حرص البلدين على استئناف الطيران المباشر بين مصر وروسيا فى أقرب فرصة ممكنة.



