دول منتدى حوار المتوسط توقع تعاونًا بالتعليم العالي والتدريب

المال- خاص













على هامش منتدي حوار المتوسط الذي تستضيفه العاصمة الايطالية روما، تم بعد ظهر اليوم الجمعة الأول من ديسمبر 2017 التوقيع على إعلان مشترك بشأن برنامج إيراسموس بلس للتبادل العلمي والطلابي بين إيطاليا وكل من مصر ولبنان، وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.





يهدف الاعلان الذي وقع عليه من الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري الي تعزيز أطر التواصل الثقافي والحضاري بين شمال وجنوب المتوسط من خلال توسيع قنوات التبادل الطلابي مع الجامعات الإيطالية.





وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الإعلان يعكس أهمية الحوار الطلابي والشبابي في تغذية مناخ التسامح وقبول الآخر ونبذ ثقافة العنف والتطرف، حيث يتضمن حزمة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتطوير برامج التبادل العلمي وتقديم المنح الدراسية للطلاب من جنوب المتوسط الراغبين في الدراسة ببرنامج إيراسموس بالدول الأوروبية عامة، وإيطاليا على وجه خاص.







