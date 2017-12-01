EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
دول منتدى حوار المتوسط توقع تعاونًا بالتعليم العالي والتدريب
الجمعة 01 ديسمبر 2017 07:50 م
دول منتدى حوار المتوسط توقع تعاونًا بالتعليم العالي والتدريب
أخر الأخبار
دول منتدى حوار المتوسط توقع تعاونًا بالتعليم العالي والتدريب
المال- خاص
على هامش منتدي حوار المتوسط الذي تستضيفه العاصمة الايطالية روما، تم بعد ظهر اليوم الجمعة الأول من ديسمبر 2017 التوقيع على إعلان مشترك بشأن برنامج إيراسموس بلس للتبادل العلمي والطلابي بين إيطاليا وكل من مصر ولبنان، وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.
يهدف الاعلان الذي وقع عليه من الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري الي تعزيز أطر التواصل الثقافي والحضاري بين شمال وجنوب المتوسط من خلال توسيع قنوات التبادل الطلابي مع الجامعات الإيطالية.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الإعلان يعكس أهمية الحوار الطلابي والشبابي في تغذية مناخ التسامح وقبول الآخر ونبذ ثقافة العنف والتطرف، حيث يتضمن حزمة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتطوير برامج التبادل العلمي وتقديم المنح الدراسية للطلاب من جنوب المتوسط الراغبين في الدراسة ببرنامج إيراسموس بالدول الأوروبية عامة، وإيطاليا على وجه خاص.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا