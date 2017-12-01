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اقتصاد وأسواق
صيادلة القاهرة تدعو لعمومية عاجلة لمناقشة التأمين الصحي
الجمعة 01 ديسمبر 2017 06:41 م
النقابة العامة للصيادلة
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النقابة العامة للصيادلة
أحمد صبرى
بدأ أعضاء الجمعية العمومية لنقابة صيادلة القاهرة، المنعقدة اليوم الجمعة، جمع 200 توقيع من الصيادلة لعقد جمعية عمومية طارئة للنقابة العامة، وهو العدد المحدد قانونًا للدعوة لعمومية طارئة.
وقال أعضاء المنصة إن العمومية الطارئة ستكون لمناقشة مشكلتي سلاسل الصيدليات ومشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
كانت الجمعية العمومية للنقابة قد ناقشت قضية السلاسل، بحضور عدد من صيادلة المحافظات، وأوصت الجمعية العمومية بمخاطبة وزير الصحة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد السلاسل، ودعم نقابة القاهرة ماديًّا وإعلاميًّا فى خطواتها القانونية ضد السلاسل.
نقابة الصيادلة
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