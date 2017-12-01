صيادلة القاهرة تدعو لعمومية عاجلة لمناقشة التأمين الصحي

أحمد صبرى

بدأ أعضاء الجمعية العمومية لنقابة صيادلة القاهرة، المنعقدة اليوم الجمعة، جمع 200 توقيع من الصيادلة لعقد جمعية عمومية طارئة للنقابة العامة، وهو العدد المحدد قانونًا للدعوة لعمومية طارئة.

كانت الجمعية العمومية للنقابة قد ناقشت قضية السلاسل، بحضور عدد من صيادلة المحافظات، وأوصت الجمعية العمومية بمخاطبة وزير الصحة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد السلاسل، ودعم نقابة القاهرة ماديًّا وإعلاميًّا فى خطواتها القانونية ضد السلاسل.