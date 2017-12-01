مجموعة سهلة لمصر بمونديال 2018.. ونارية لتونس والمغرب

أقيم بقصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، قرعة كأس العالم 2018، التى تقام فى 12 ملعبا موزعة على 11 مدينة، خلال الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليو 2018، بمشاركة 32 منتخبا وأربعة منتخبات عربية للمرة الأولى فى المحفل العالمى، وهي السعودية ومصر وتونس والمغرب.





وأسفرت القرعة عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى، برفقة روسيا صاحبة الضيافة، ومنتخبا السعودية وأوروجواى، فيما وقعت تونس فى مجموعة السابعة النارية، مع منتخبات بلجيكا وإنجلترا، وجاءت المغربى فى المجموعة الثانية الصعبة برفقة منتخبات البرتغال وإسبانيا وإيران.





وفيما يلى ترتيب المجموعات الثمانى:





المجموعة الأولى: روسيا والسعودية ومصر وأوروجواى

المجموعة الثانية: البرتغال وإسبانيا والمغرب وإيران

المجموعة الثالثة: فرنسا وإستراليا وبيرو والدنمارك

المجموعة الرابعة: الأرجنتين وآيسلندا وكرواتيا ونيجيريا

المجموعة الخامسة: البرازيل وسويسرا وكوستاريكا وصربيا

المجموعة السادسة: ألمانيا والمكسيك والسويد وكوريا الجنوبية

المجموعة السابعة: بلجيكا وبنما وتونس وإنجلترا

المجموعة الثامنة: بولندا والسنغال وكولومبيا واليابان





بدأ الحفل، حيث تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورحب بالحضور والعالم أجمع، قائلا: "روسيا تملك الشغف بكرة القدم، ولديها لاعبون رائعون في مختلف الأجيال"، مضيفا: "ستعطينا القرعة الفرصة من أجل معرفة أسماء أفضل المنتخبات للتنافس على الفوز بكأس العالم، الكأس التي يفوز بها الفريق الذي يظهر تماسكاً كبيراً، أتمنى النجاح لكل المنتخبات وأطلب من الجماهير الحضور إلى روسيا من أجل الإستمتاع بنهائيات 2018."





من جانبه، قال السويسرى جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" : "أنا مقتنع بأن كأس العالم في روسيا سيكون الأفضل في التاريخ"، ورحب بالجميع، مضيفا: "أشكر الشعب الروسي الذين عملوا جاهدين خلال السنوات السبع الأخيرة من أجل تقريبنا أكثر من البطولة النهائية، شكراً إلى المدن المضيفة التي قامت بعمل رائع."





وعقب كلمتى الرئيس الروسى ورئيس الفيفا، أقيم حفل قصير على قاعة الاحتفالات بالكرملين، والتى تتسع لـ6000 شخصًا، وتبلغ مساحتها 3960 مترًا مربعًا، شهد الحفل عرضًا فنيا قصيرا من جانب ألسو ونونو بيتانكور.





وصعد الألمانى ميروسلاف كلوزة، الهداف التاريخى لبطولات كأس العالم، والفائز مع منتخب الماكينات الألمانية بنسخة 2014 التى أقيمت فى البرازيل، إلى مسرح الحفل، حاملا كأس العالم الذهبية.





وأستمتع الحضور مع العرض الفني الثاني مع فرقة إيجور مويسيف للباليه، أعقبها بدء دخول المساعدين لأجراء القرعة، والأساطير السابقين الفرنسى لوران بلان، والإنجليزى جوردون بانكس، والبرازيلى كافو، والإيطالى فابيو كانافارو، والأوروجويانى دييجو فورلان، والأرجنتينى دييجو مارادونا والإسبانى كارليس بويول والروسى نيكيتا سيمونيان، قبل دخول النجم الإنجليزي السابق جاري لينيكر، ومساعدته الصحفية الرياضية الروسية ماريا كوماندنايا، من أجل البدء بإجراء القرعة.





وقسمت المنتخبات إلى أربعة مستويات، حسب تصنيف الفيفا الشهرى، الصادر فى أكتوبر الماضى، علما بأن المنتخب الروسي المضيف حل تلقائيا في المستوى الأول بصفته مستضيفا للبطولة، وتوزعت المنتخبات على النحو التالي:





- المستوى الأول: روسيا، ألمانيا، البرازيل، البرتغال، الأرجنتين، بلجيكا، بولندا، فرنسا.

- المستوى الثاني: إسبانيا، بيرو، سويسرا، إنجلترا، كولومبيا، المكسيك، أوروجواي، كرواتيا.

- المستوى الثالث: الدنمارك، أيسلندا، كوستاريكا، السويد، تونس، مصر، السنغال، إيران.

- المستوى الرابع: صربيا، نيجيريا، أستراليا، اليابان، المغرب، بنما، كوريا الجنوبية، السعودية.





وتم تفريغ الأوعية الأربعة، من خلال سحب كرات المنتخبات الـ 8 الواقعة في كل منها، لوضعها في مجموعة مكونة من 4 منتخبات، وبصفتها البلد المضيف، وضعت روسيا تلقائيا على رأس المجموعة الأولى، وتم توزيع بقية منتخبات المستوى الأول، على رؤوس المجموعات من الثانية إلى الثامنة، في حين تم سحب مراكز جميع المنتخبات الأخرى خلال القرعة.



