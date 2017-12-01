وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي بمنتدى الحوار المتوسطي

المال- خاص









التقى سامح شكري، وزير الخارجية، في الأول من ديسمبر 2017، نظيره السعودي عادل الجبير، على هامش مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي بالعاصمة الإيطالية روما.





وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء يأتي في إطار التواصل الدائم بين الجانبين على كل المستويات، حيث بحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدين أهمية متابعة برامج ومشروعات التعاون المشترك في كل المجالات.





وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن اللقاء تناول أيضًا مجمل التطورات في المنطقة، خاصة الأوضاع في سوريا ولبنان واليمن وليبيا وأزمة قطر، فضلًا عن تطورات ملف سد النهضة، وجهود مصر في تحقيق المصالحة الفلسطينية وتمكين الحكومة الوطنية من القيام بمهامها في قطاع غزة، بالإضافة إلى جهود إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.



