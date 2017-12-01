مميش يبحث ضخ استثمارات بالقناة مع مسئولى الدار الهندسية بلندن

الفريق مهاب مميش

نادية صابر



زار الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، على هامش اليوم الرابع لجولته الترويجية في لندن، مقر "دار الهندسة بلندن"، وبحث مع مسؤولي الدار الموقف التنفيذي للمخطط العام، والوقوف على آخر المستجدات لمخطط المنطقة الاقتصادية.



واستعرض مميش المخطط الخاص بتشغيل محطات حاويات جديدة في شرق بورسعيد، بعد الانتهاء من تنفيذ وتسليم الأرصفة الجديدة، التي ستعمل بجانب المحطات العاملة بها فعليًا، بالإضافة إلى محطات البضائع العامة ومحطات إصلاح وصيانة السفن، وبحث آخر المستجدات في المخطط بشأن إقامة المناطق اللوجستية في المنطقة الاقتصادية والاستفادة من حركة مرور السفن والملاحة البحرية في الموانئ التابعة للمنطقة.



وقال مميش، إن معدلات التنفيذ في البنية التحتية، وإنشاء الأرصفة الجديدة والانتهاء من المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد والمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية، تسير بأسلوب فائق في العمل تبعًا للمخطط الذي وضعته دار الهندسة.



والتقى مميش بكيم فايفر، الرئيس التنفيذي لشركة "AP Moller" كابيتال، ووفد من مسؤولي الشركة، والذي أبدى رغبته القوية في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية خاصة في مجالات البنية التحتية والطرق وتطوير الموانئ وتموين السفن، وتتمتع المنطقة بالفرص الاستثمارية خاصة بالموانئ التابعة وإنشاء مناطق لوجستية تمثل ظهير هام لهذه الموانئ.



وأكد مميش أن جولته الترويجية في ألمانيا ولندن أثمرت العديد من النجاحات أهمها عودة الخطوط الملاحية لموانئ المنطقة الاقتصادية، والاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل إنشاء محطة تحلية مياه جديدة بالعين السخنة، بالإضافة إلى التأكد من رغبة الشركات الإنجليزية في ضخ استثمارات جديدة بمصر خاصة المنطقة الاقتصادية، لافتًا إلى رغبة الشركات العاملة في مجال صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في ضخ استثمارات، وإقامة صناعات في المنطقة الاقتصادية.