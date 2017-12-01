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اقتصاد وأسواق
مستأجرو مدابغ مجرى العيون: وزير الصناعة استجاب لمطالبنا
الجمعة 01 ديسمبر 2017 03:50 م
مدبغة مدابغ
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مدبغة مدابغ
المال - خاص
وجه متضرري المدابغ من المستأجرين بمنطقة "سور مجرى العيون"، الشكر للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لسرعة الاستجابة في رد الحقوق لأصحاب المدابغ بمنطقة سور مجري العيون، بعد خلاف طويل بين المتضريين من المستأجرين ومجلس إدارة غرفة دباغة الجلود، بسبب مخالفات في آلية النقل لمدينة الروبيكي.
وقال خالد الخلقي، المتحدث الرسمي باسم متضرري المدابغ من المستأجرين، إن الوزير تفهم موقفهم، وأكد ضرورة المساواة بين الجميع في وجود آلية حقيقة للنقل العادل للروبيكي.
وأضاف الخلقي: "نشكر كل من تفهم المشكلة وعلي رأسهم قابيل، والذي وجه المسئولين بالوزارة علي ضرورة إعادة النظر في الأزمة السابقة والتي تسبب فيها مجلس الإدارة الحالي لغرفة دباغة الجلود".
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