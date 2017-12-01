أنظار االعالم تتجه لقصر الكرملين لمتابعة قرعة كأس العالم 2018

- 4 منتخبات عربية لأول مرة فى المونديال ومشاركة أولى لآيسلندا وبنما





على المصرى





تتجه أنظار العالم اليوم الجمعة إلى قرعة كأس العالم "روسيا 2018"، المقرر إجراؤها في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو، بحضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حيث تنتظر جميع المنتخبات المشاركة معرفة منافسيها في دور المجموعات، ويشهد حفل القرعة عروضًا فنية من جانب نجمة البوب الروسية ألسو ، ومغني الأوبرا الروسي إيلدار عبد الرزاق، والمغنية والممثلة لاريسا دولينا.





ويعد قصر الكرملين الروسي من أبرز الأماكن التي استقبلت قرعة المونديال على مدار تاريخها، ويعود ذلك لأسباب تاريخية بالإضافة إلى بنيانه العظيم، وتتسع قاعة الاحتفالات بالكرملين، والمزمع إقامة مراسم القرعة بها، لـ6000 شخصًا، إذ تبلغ مساحتها 3960 مترًا مربعًا، وتم استخدام هذه القاعة في السابق؛ لإقامة حفلات موسيقية عديدة أحياها كبار النجوم، إضافة إلى عروض الأوبرا والباليه.





ويضم الكرملين، الذي يقع على تل "بوروفيتسكي" بالطرف الأيسر لنهر موسكوفا، عدة قصور فاخرة كانت قديما ملكا للقيصر ورجاله قبل أن تتحول إلي متاحف، ويعد الكرملين رمزًا للدولة الروسية فهو شاهد على تاريخ السلطة منذ بداية عصر القياصرة في القرن الرابع عشر مرورًا بالحقبة الشيوعية، وانتهاءً إلى روسيا الاتحادية الحديثة.





ويتميز القصر بالفخامة، أذ يضم أكثر من 700 غرفة، وبتصميم داخلي فخم يجمع أنماطا معمارية عدة من عصور النهضة إلى البيزنطية، بجانب قاعة الاستقبال الرئيسية الضخمة، وخمس قاعات احتفالية كبرى، ويوجد بجانب القصر إحدى أشهر الكاتدرائيات في العالم، وهي كاتدرائية القديس باسيل المشهورة بألوانها الزاهية، التي تقع في الميدان الأحمر بالقرب من الكرملين.





ومن المقرر أن يتواجد كوكبة من ألمع نجوم كرة القدم العالمية، لإجراء القرعة واختيار مصير المنتخبات، من خلال الكرات التي سيتم اختيارها لتحديد المجموعات الثمانية، علمًا بأن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتم تقسيم المنتخبات الـ32 المشاركة في مونديال روسيا، على 4 مستويات، بحيث يضم كل مستوى 8 منتخبات.





وبلغ عدد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم 14 من قارة أوروبا و5 من آسيا و5 من أميركا الجنوبية و3 من الكونكاكاف و5 من أفريقيا، وتستعد آيسلندا وبنما للتوقيع على مشاركتهما الأولى في كأس العالم، بينما تعود منتخبات مصر والمغرب وبيرو، للحدث الكروي العالمي بعد غياب طويل





بعد أن سجل 71% من الأهداف التي سجلتها مصر خلال التصفيات، وهز الشباك في كل فوز حققه زملاؤه ضمن المجموعة الخامسة، يعد محمد صلاح، الذي يتميز بالسرعة والمهارة، اللاعب المفتاح ضمن صفوف كتيبة فرسان النيل، فيما ينتظر عصام الحضري الذى سيكمل 45 سنة في يناير المقبل، إذ سيصبح اللاعب الأكبر سناً الذي يشارك في كأس العالم، ويعد حارس المنتخب المصري واحداً من سبعة لاعبين فقط شاركوا في ست تصفيات تأهل مختلفة.





وجاء اختيار اللجنة المنظمة لكأس العالم في الصيف المقبل، للنجوم الذين سيسحبون القرعة، متوازنة إلى حدٍ كبير، حيث تم اختيار نجوم أوروبيين ولاتينيين لهم تاريخ وأثر كبير في تاريخ المونديال، والقاسم المشترك بينهم حصول منتخبات بلادهم على اللقب من قبل، إلى جانب نجم روسي باعتبارها الدولة المستضيفة.





وسيكون مهاجم المتخب الإنجليزي السابق جاري لينكر، والمذيعة الروسية ماريا كوماندنيا، المقدمين الرئيسيين لمراسم إجراءات القرعة، وسيعاونهما فى أجراء القرعة مجموعة من أبطال العالم السابقين، منهم أسطورة الكرة الأرجنتيني دييجو مارادونا ونجم حراسة مرمى إنجلترا السابق جوردان بانكس، وكذلك أسطورة كرة القدم الروسي نيكيتا سيمونيان "91 عاما" الذي شارك في مونديال 1958، والفرنسي لوران بلان، والبرازيلي كافو، والإيطالي فابيو كانافارو، والأوروجوياني دييجو فورلان، والإسباني كارليس بويول، كما يحضر النجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه كأس العالم إلى المنصة بصفته الهداف التاريخي للبطولة برصيد 16 هدفًا،





ويترقب المنتخب الروسي صاحب الضيافة والمنتخب الألماني حامل لقب المونديال و30 منتخبا آخر، تحديد مجموعات الدور الأول في النسخة الـ21 من المونديال التي تقام في 12 استادا في 11 مدينة روسية خلال الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليو 2018، وسيتعرف المنتخب الروسي اليوم الجمعة على منافسه في المباراة الافتتاحية للبطولة التي تقام على ملعب استاد "لوجنيكي" العريق بموسكو، والذي يحتضن أيضا المباراة النهائية للبطولة.





وطبقا لنظام القرعة، لا يحتمل أن تتواجد إنجلترا مع المنتخب الأسباني في مجموعة واحدة، لكن يحتمل أن يتواجد المنتخب الألماني "حامل اللقب" مع نظيره الإسباني المتوج بنسخة 2010 ، وفي بداية إجراء مراسم القرعة، يجرى تقسيم المنتخبات المشاركة على أربعة وعاءات، طبقا لمراكزهم في نسخة التصنيف العالمي للمنتخبات الصادرة عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" في أكتوبر الماضي.





وسيتمثل الاستثناء الوحيد في وضع المنتخب الروسي في الوعاء الأول وعلى رأس المجموعة الأولى باعتباره ممثل البلد المنظم للبطولة، رغم أنه يحتل المركز 65 بالتصنيف العالمي وهو ما يعني أنه صاحب التصنيف الأسوأ بين جميع المنتخبات الـ32 المشاركة في المونديال.





وسيجرى حسم المجموعات الثمانية للدور الأول للمونديال ، بحيث تضم كل مجموعة منتخبا واحدا من كل من الوعاءات الأربعة، وستتضمن كل مجموعة من مجموعات الدور الأول في المونديال الروسي منتخبا واحدا على الأقل من القارة الأوروبية ، التي يمثلها في البطولة 14 منتخبا من بينهم المنتخب الروسي.





وستكون القارة الأوروبية بذلك هي الوحيدة التي يمكن وجود أكثر من منتخب واحد منها في مجموعة واحدة ولكن عدد المنتخبات الأوروبية في كل مجموعة لن يزيد على منتخبين اثنين، وبهذا، ستشهد ست من المجموعات الثمانية وجود منتخبين فيها من القارة العجوز فيما ستشهد كلا من المجموعتين الأخريين منتخبا أوروبيا واحدا.





ويوضع المنتخب الروسي المضيف على رأس المجموعة الأولى حيث ستكون الكرة الحمراء التي تحتوي اسم الفريق هي أول كرة ستسحب خلال إجراء القرعة، فيما سيتم بعدها سحب الكرات الموجودة في وعاء منتخبات المستوى الأول، والذي يضم سبعة منتخبات هي ألمانيا والبرازيل وفرنسا والبرتغال وبولندا والأرجنتين وبلجيكا لتوزع على رؤوس المجموعات السبع الأخرى.





وذكر الفيفا أن الإجراء التالي سيكون سحب الكرات التي تحتوي على أسماء منتخبات المستوى الثاني وهي منتخبات إسبانيا وبيرو وسويسرا وإنجلترا وكولومبيا والمكسيك وأوروجواي وكرواتيا، وتجنب القرعة منتخبات أوروجواي وكولومبيا وبيرو الوقوع في المجموعتين اللتين سيوزع عليهما منتخبا الأرجنتين والبرازيل، حيث تنتمي المنتخبات الخمسة إلى اتحاد قاري واحد هو اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول".





وبعدها ، تسحب منتخبات المستوى الثالث "الدنمارك وأيسلندا وكوستاريكا والسويد وتونس ومصر والسنغال وإيران"، ثم منتخبات المستوى الرابع "صربيا ونيجيريا وأستراليا واليابان والمغرب وبنما وكوريا الجنوبية والسعودية".





وستجرى قرعة المونديال، وسط تواجد 4 منتخبات عربية للمرة الأولى في تاريخ المونديال، وبحسب التصنيف فإن مصر وتونس تقبعان في التصنيف الثالث، بينما جاءت المغرب ومعها السعودية في المستوى الرابع، وتقضي قوانين القرعة ألا يجتمع منتخبان من القارة نفسها في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا.





وتأمل جماهير المنتخبات العربية الأربعة أن تكون القرعة رحيمة بهم حتى يتمكنوا من عبور دور المجموعات، كما تتمنى الجماهير في عدم وقوع منتخبين عربيين في مجموعة واحدة، نظرًا لما تشهده مباريات الفرق العربية من ندية عندما يتواجهون وجها لوجه.

ويتواجد وفد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، فى الحفل، بعدما تأهل المنتخب المصري، بعد غياب عن المونديال لمدة 28 عامًا، حيث كان آخر تمثيل للفراعنة في نسخة 1990 بإيطاليا، ويتواجد الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة، ومحمود فايز محلل الأداء، وإيهاب لهيطة مدير المنتخب، فيما يتكون وفد الجبلاية من رئيس الاتحاد، والأعضاء أحمد مجاهد وكرم كردي ومجدي وعبد الغني، بالإضافة للنهتدس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، ومحمد كامل رئيس الشركة الراعية للجبلاية "بريزنتيشن".





وحرص السويسرى جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، على لقاء نجم الكرة المصرية، حسام حسن، على هامش العشاء، الذي أعده للوفود المشاركة في قرعة كأس العالم، وتحدث رئيس الاتحاد الدولي مع حسام حسن، وأكد له أنه من محبيه، وأنه تابعه جيدا، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 1998، التي أُقيمت في بوركينا فاسو، وتُوجت مصر بلقبها، حيث كان يتمنى مصافحته بعد البطولة.





ونشر حسام، من جانبه، عددًا من الصور له مع إنفانتينو، والحارس المكسيكي، كامبوس، والنجم الكولومبي، فالديراما، إلى جانب عدد آخر من نجوم الكرة العالمية، بعدما وجه الفيفا الدعوة، لمهاجم منتخب مصر السابق، لحضور القرعة.









أرقام





- ساعة واحدة هي المدة المتوقعة لحفل القرعة النهائية في موسكو.





- 1500 صحفي تم اعتمادهم من جميع أنحاء العالم، 528 منهم يمثلون الصحافة المطبوعة، علما بأن الحفل سيُبث من قبل 117 وسيلة إعلامية، وسيتم عرضه في أكثر من 200 دولة.





- 1400 ضيف متوقعون في هذا الحفل، 260 منهم ضمن وفود الفرق الوطنية.





- 465 متطوعا من مختلف البلدان سيساعدون على تنظيم الحفل في موسكو.





- 30 مدربا سيحضرون القرعة شخصياً، من بين مدربي المنتخبات الـ 32 المشاركة في النهائيات.





- 18 مترجما شفويا محترفا سيعملون أثناء القرعة، حيث سيتناوبون على الترجمة إلى 5 لغات، وهي الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية والروسية.



